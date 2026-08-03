Powiat węgrowski: Pod mostem znaleziono ciało 53-latka

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-08-03 14:28

Makabrycznego odkrycia dokonali w niedzielę ( 2 sierpnia) mężczyźni wracający z wyprawy quadami, pod mostem w rejonie miejscowości Karczewiec zauważyli zwłoki.

Włączona lampa ostrzegawcza radiowozu z napisem Policja. O śmierci mężczyzny pod mostem przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: BŹ

Na miejscu pojawiły się służby, ustalono, że zmarły to 53-letni mieszkaniec powiatu wołomińskiego.

- 2 sierpnia na terenie powiatu węgrowskiego w pobliżu cieku wodnego ujawniono zwłoki 53 letniego mężczyzny z powiatu wołomińskiego, który w ostatnim czasie pomieszkiwał na terenie powiatu węgrowskiego. Mężczyzna ostatni raz widziany był około 2 tygodniu temu przez znajomych. Na ciele mężczyzny nie było widocznych obrażeń, nie ujawniono również śladów wskazujących na udział osób trzecich. Zwłoki zabezpieczono w prosektorium na sekcję celem ustalenia przyczyny zgonu – informuje mł. asp. Rafał Bałdyga z Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie.

Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z węgrowskiej komendy.

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zwłoki mężczyzny
powiat węgrowski