Powiat węgrowski: Pod mostem znaleziono ciało 53-latka

Na miejscu pojawiły się służby, ustalono, że zmarły to 53-letni mieszkaniec powiatu wołomińskiego.

- 2 sierpnia na terenie powiatu węgrowskiego w pobliżu cieku wodnego ujawniono zwłoki 53 letniego mężczyzny z powiatu wołomińskiego, który w ostatnim czasie pomieszkiwał na terenie powiatu węgrowskiego. Mężczyzna ostatni raz widziany był około 2 tygodniu temu przez znajomych. Na ciele mężczyzny nie było widocznych obrażeń, nie ujawniono również śladów wskazujących na udział osób trzecich. Zwłoki zabezpieczono w prosektorium na sekcję celem ustalenia przyczyny zgonu – informuje mł. asp. Rafał Bałdyga z Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie.