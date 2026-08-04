Powiat łosicki: Noga 5-latki dostała się do maszyny, dziecko zabrał do szpitala helikopter LPR!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-08-04 16:07

Koszmarny wypadek w gospodarstwie na terenie powiatu łosickiego. 5-letnia dziewczynka została zabrana do szpitala helikopterem LPR.

Wypadek 5-latki w gospodarstwie w powiecie łosickim
Autor: M.Sz./ Canva.com

- 4 sierpnia na terenie powiatu łosickiego doszło do tragicznego wypadku. W silosie zbożowym ciężkich obrażeń nogi doznała 5-letnia dziewczynka. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że podczas prac w silosie pionowym noga dziecka dostała się do ślimaka podającego zboże. Dziewczynka doznała bardzo poważnych obrażeń kończyny dolnej. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala - informuje asp. Weronika Wujek z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach.

Na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora wykonali czynności procesowe. Trwa ustalanie dokładnych okoliczności i przyczyn tego tragicznego wypadku.

Jak udało się nam ustalić do wypadku doszło na terenie gminy Stara Kornica, dziecko ma zmiażdżoną nogę.

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