Zaginęła 38-latka z Siedlec. Nie ma z nią kontaktu od kilku dni!

Komenda Miejska Policji w Siedlcach poszukuje zaginionej JUSTYNY PROKURAT lat 38, zamieszkałej w Siedlcach przy ul. Łukasińskiego. Kobieta w sobotę 1 sierpnia 2026 roku około godziny 22.00 wyszła z miejsca zamieszkania nikogo nie informując gdzie się udaje. Zostawiła w domu telefon komórkowy i do chwili obecnej nie powróciła oraz nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Kobieta ma ok. 160cm wzrostu, włosy czarne długie do ramion i ciemniejszą karnację. W dniu zaginięcia ubrana była w koszulkę z krótkim rękawem koloru różowego, spodnie jeansy koloru jasnego, buty marki NIKE koloru szarego.

Wszystkie osoby, które posiadają informacje na temat miejsca pobytu zaginionej, proszone są o kontakt z oficerem dyżurnym siedleckiej komendy pod nr tel. 47 707 23 60 lub 112.