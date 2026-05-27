Siedlecki MOK zaprasza 30 maja na koncert Chodowiaków „Wiosenne wirowanie”

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-05-27 12:53

W najbliższą sobotę, 30 maja, Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach zaprasza do sali widowiskowej „Podlasie” na koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. Alicji Siwkiewicz pt. "Wiosenne wirowanie". Będzie można zobaczyć znane i lubiane przez publiczność suity taneczne oraz całkowicie nowe!

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej Chodowiacy

i

Autor: Monika Półbratek

– W programie koncertu znajdą się zarówno docenione już przez odbiorców suity taneczne, jak: górnośląska, lubelska, krakowska czy rzeszowska, jak i nowe, premierowe choreografie. Wszystkim występom towarzyszyć będzie kapela na żywo, która zaprezentuje m.in. „Polkę pykaną” i inne melodie inspirowane tradycją ludową. – zapowiada Sebastian Gumiński z Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach.

Na scenie pojawi się około 100 wykonawców, a oprawę koncertu uzupełni imponująca liczba blisko 1500 elementów kostiumów i rekwizytów.

Koncert już w sobotę 30 maja o godz. 18.00 w sali widowiskowej „Podlasie”, przy ul. Sienkiewicza 63 w Siedlcach. A w załączonej poniżej galerii można zobaczyć, jak zespół zaprezentował się ostatnio publiczności podczas „Majówki w Reymontówce”.

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej Chodowiacy podczas Majówki w Reymontówce 2026
Galeria zdjęć 100
Przeczytaj także:
Za nami Majówka w Reymontówce „na wesoło”. W 2026 roku imprezę odwiedziły tłumy!
Na scenie pojawi się około 100 wykonawców

i

Autor: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach/ Materiały prasowe
zespół Chodowiacy
Siedlce
koncert
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach