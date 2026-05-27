Siedlecki MOK zaprasza 30 maja na koncert Chodowiaków „Wiosenne wirowanie”

– W programie koncertu znajdą się zarówno docenione już przez odbiorców suity taneczne, jak: górnośląska, lubelska, krakowska czy rzeszowska, jak i nowe, premierowe choreografie. Wszystkim występom towarzyszyć będzie kapela na żywo, która zaprezentuje m.in. „Polkę pykaną” i inne melodie inspirowane tradycją ludową. – zapowiada Sebastian Gumiński z Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach.

Na scenie pojawi się około 100 wykonawców, a oprawę koncertu uzupełni imponująca liczba blisko 1500 elementów kostiumów i rekwizytów.

Koncert już w sobotę 30 maja o godz. 18.00 w sali widowiskowej „Podlasie”, przy ul. Sienkiewicza 63 w Siedlcach. A w załączonej poniżej galerii można zobaczyć, jak zespół zaprezentował się ostatnio publiczności podczas „Majówki w Reymontówce”.

