Dzień Dziecka w kinach Helios potrwa od 30 maja do 1 czerwca!

Do wyboru z okazji Dnia Dziecka w Heliosie będą seanse filmów:

Tom i Jerry: Przygoda w muzeum,

Niesamowite przygody skarpetek,

Drzewo Magii,

Mandalorian i Grogu.

Na każde dziecko czeka moc wrażeń. W trakcie weekendowych obchodów Dnia Dziecka firma Media Markt zaprezentuje w Heliosie nowości ze świata gier. Każdy będzie miał okazję przez chwilę spróbować swoich sił, grając na konsoli w różnego rodzaju gry.

Pracownicy kina zapewnią również: kącik plastyczny, klocki, słomki konstrukcyjne, a także spotkanie z ogromną maskotką. Warto spędzić Dzień Dziecka w kinie! A można go świętować nie tylko 1 czerwca, ale również 30 i 31 maja!

