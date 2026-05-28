Dzień Dziecka w kinach Helios potrwa od 30 maja do 1 czerwca!

Do wyboru z okazji Dnia Dziecka w Heliosie będą seanse filmów:
- Tom i Jerry: Przygoda w muzeum,
- Niesamowite przygody skarpetek,
- Drzewo Magii,
- Mandalorian i Grogu.
Na każde dziecko czeka moc wrażeń. W trakcie weekendowych obchodów Dnia Dziecka firma Media Markt zaprezentuje w Heliosie nowości ze świata gier. Każdy będzie miał okazję przez chwilę spróbować swoich sił, grając na konsoli w różnego rodzaju gry.
Pracownicy kina zapewnią również: kącik plastyczny, klocki, słomki konstrukcyjne, a także spotkanie z ogromną maskotką. Warto spędzić Dzień Dziecka w kinie! A można go świętować nie tylko 1 czerwca, ale również 30 i 31 maja!
