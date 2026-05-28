Dzień Dziecka w kinach Helios potrwa od 30 maja do 1 czerwca!

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-05-28 7:35

Dzień Dziecka w kinach Helios to specjalne pokazy dla dzieci w każdym wieku! W dniach od 30 maja do 1 czerwca także w siedleckim Heliosie czekać na Widzów będą konkursy z nagrodami oraz bogaty repertuar filmów dla najmłodszych, filmów familijnych oraz przygodowych.

Od 13 do 15 marca – Helios Days z niespodziankami dla widzów w siedleckim kinie

i

Autor: Monika Półbratek

Do wyboru z okazji Dnia Dziecka w Heliosie będą seanse filmów:

  • Tom i Jerry: Przygoda w muzeum,
  • Niesamowite przygody skarpetek,
  • Drzewo Magii,
  • Mandalorian i Grogu.

Na każde dziecko czeka moc wrażeń. W trakcie weekendowych obchodów Dnia Dziecka firma Media Markt zaprezentuje w Heliosie nowości ze świata gier. Każdy będzie miał okazję przez chwilę spróbować swoich sił, grając na konsoli w różnego rodzaju gry.

Pracownicy kina zapewnią również: kącik plastyczny, klocki, słomki konstrukcyjne, a także spotkanie z ogromną maskotką. Warto spędzić Dzień Dziecka w kinie! A można go świętować nie tylko 1 czerwca, ale również 30 i 31 maja!

Więcej informacji o filmach w repertuarze: https://helios.pl/siedlce/kino-helios/repertuar

Helios na Dzień Dziecka

i

Autor: Helios Siedlce/ Materiały prasowe
Przeczytaj także:
Siedlecki MOK zaprasza 30 maja na koncert Chodowiaków „Wiosenne wirowanie”
Siedlce
dzień dziecka
Helios dla Dzieci
kina helios