Harcerze ZHR na zlocie w Siedlcach. Odtworzyli symboliczną bramę-dzwonnicę i zaprosili Siedlczan do świętowania Dnia Dziecka

Monika Półbratek
2026-05-30 22:21

W weekend 29-31 maja Harcerze ZHR spotkali się w Siedlcach. Na Skwerze Leśników Polskich powstała baza Zlotu o Miecz św. Michała Archanioła, gdzie harcerze zaprosili mieszkańców w sobotę, 30 maja, na Piknik Rodzinny. Wybudowali tam także symboliczną bramę-dzwonnicę. W niedzielę 31 maja planują przemarsz z orkiestrą na Skwer Kościuszki i apel, po którym zapraszają Siedlczan na słodki poczęstunek z okazji Dnia Dziecka.

W programie wydarzenia, które objęli patronatem honorowym m.in.: Starosta Siedlecki i Biskup Siedlecki, znalazła się się trzydniowa rywalizacja drużyn harcerskich z wielu miast Polski, a także wydarzenia otwarte dla mieszkańców Siedlec. Po symbolicznym odtworzeniu bramy-dzwonnicy, którą harcerze wybudowali z drewna, rozpoczęły się prace nad organizacją otwartej imprezy dla Siedlczan.

Na sobotnim Pikniku Rodzinnym Harcerzy ZHR było sporo atrakcji:

  • strefa zdrowia (pomiar ciśnienia i cukru),
  • dmuchaniec,
  • ognisko z kiełbaskami, wata cukrowa,
  • pokaz sprzętu policyjnego, poznawanie tropów zwierząt,
  • gry harcerskie.

W pikniku udział wzięły także m.in. Nadleśnictwo Siedlce, Akademia Mazovia oraz Komenda Miejska Policji w Siedlcach. O godz. 20:00 na Skwerze Leśników Polskich, czyli na terenie zielonym po dawnym amfiteatrze, gdzie trwa zlot, rozpoczął się Koncert piosenek harcerskich (z gitarą przy ognisku), podczas którego można było się dowiedzieć „Jak harcerstwo chroni dzieci i młodzież przed zagrożeniami współczesnego świata?”.

Niedzielę 31 maja, harcerze rozpoczną Mszą św. w katedrze siedleckiej, po której nastąpi przemarsz z orkiestrą na Skwer Kościuszki i Apel kończący Zlot o Miecz św. Michała Archanioła – początek o godzinie 11:15. Po apelu harcerze zapraszają mieszkańców na słodki poczęstunek z okazji Dnia Dziecka.

W przypadku niepogody wydarzenia odbędą się na siedleckim rolkowisku / lodowisku ARMS pod zadaszeniem.

Harcerze ZHR zachęcają Siedlczan do zapoznania się z ich działalnością i dołączania do harcerstwa.

Link do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/762242860215822

