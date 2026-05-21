Dzień Dziecka w NoveKino Siedlce potrwa cały weekend! Możecie go świętować 30 i 31 maja

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-05-21 16:13

Szykujcie się na podwójną dawkę radości! Już 30 i 31 maja wspólnie z Kulinarnym Poddaszem NoveKino Siedlce zmieni się w krainę kreatywności i pyszności! Będzie się działo! Oprócz kilku różnych projekcji filmowych do wyboru, pracownicy kina szykują mnóstwo niespodzianek. Sprawdźcie, co w planach na Dzień Dziecka!

NoveKino Siedlce

i

Autor: Monika Półbratek

Artystyczne Szaleństwo

Stworzycie własne, unikatowe kubki ceramiczne! Malowane będą specjalnymi mazakami, a potem gotowe dzieło trzeba zabierać do domu, by utrwalić je w piekarniku. Kawa lub kakao z takiego kubka smakuje 100x lepiej!

Słodkie czary-mary

Razem z Kulinarnym Poddaszem będzie można przygotować w kinie pyszne biszkopty z aksamitną masą maślaną, kolorową polewą i wystrzałowymi posypkami! Do tego każdy uczestnik zaprojektuje własne, autorskie opakowania na te łakocie. Pychota!

Strefa Beauty & Fun

Kolorowe warkoczyki i malowanie buziek – zmienią Was w ulubionych bohaterów bajek! Do tego mnóstwo zabaw, konkursów i specjalny QUIZ FILMOWY z nagrodami dla kinomaniaków!

Dzień Dziecka w NoveKino Siedlce już 30 i 31 maja! Więcej informacji o filmach, które można będzie zobaczyć, a także ich zwiastuny, znajdziecie w repertuarze kina: 

https://www.novekino.pl/kina/siedlce/wiadomosci.php?id=1770

NoveKino Siedlce zaprasza na filmowy Dzień Dziecka z Kulinarnym Poddaszem

i

Autor: NoveKino Siedlce/ Materiały prasowe

Polecany artykuł:

Zabytkowe lustro z czasów Księżnej Aleksandry Ogińskiej przejdzie renowację. Mi…
Kulinarne Poddasze w Siedlcach
Novekino Siedlce
Kino
Siedlce
dzień dziecka