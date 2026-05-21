Zabytkowe lustro z czasów Księżnej Aleksandry Ogińskiej przejdzie renowację. Miasto Siedlce otrzyma na ten cel dotację z Mazowsza

Monika Półbratek
2026-05-21 7:08

Wisi w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach, a wkrótce doczeka się renowacji. Mowa o zabytkowym zwierciadle. Pochodzi prawdopodobnie z czasów dawnej właścicielki miasta, Księżnej Aleksandry Ogińskiej. Na odrestaurowanie lustra miasto otrzyma dotację z mazowieckiego programu wsparcia.

– W ramach programu „Mazowsze dla zabytków” pozyskaliśmy kwotę 50 tysięcy złotych z 66 tysięcy, o które wnioskowaliśmy, na renowację lustra. To zabytkowe lustro, które znajduje się obecnie w Urzędzie Stanu Cywilnego, a pochodzi z czasów Księżnej Aleksandry Ogińskiej. Mamy informację, że takiego odkrycia dokonała tutaj pani konserwator zabytków. Postaraliśmy się więc o pieniądze na renowację tego lustra. – informuje Dariusz Stopa, zastępca prezydenta miasta Siedlce.

Decyzja o przyznaniu siedleckiemu samorządowi dotacji na odrestaurowanie zwierciadła zapadła na ostatnim Sejmiku Mazowsza. Samorząd otrzyma też dofinansowanie z mazowieckich programów wsparcia dla innych inwestycji, takich jak: remonty na terenie jednego z ogródków działkowych (40 tys. zł) remonty miejskich ulic (1 mln 200 tys. zł), wymianę oświetlenia ulicznego (200 tys. zł), a także modernizację systemu ogrzewania w jednej ze starych kamienic (101 tys. zł).

