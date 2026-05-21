Zabytkowe lustro z czasów Księżnej Aleksandry Ogińskiej przejdzie renowację. Miasto Siedlce otrzyma na ten cel dotację z Mazowsza

– W ramach programu „Mazowsze dla zabytków” pozyskaliśmy kwotę 50 tysięcy złotych z 66 tysięcy, o które wnioskowaliśmy, na renowację lustra. To zabytkowe lustro, które znajduje się obecnie w Urzędzie Stanu Cywilnego, a pochodzi z czasów Księżnej Aleksandry Ogińskiej. Mamy informację, że takiego odkrycia dokonała tutaj pani konserwator zabytków. Postaraliśmy się więc o pieniądze na renowację tego lustra. – informuje Dariusz Stopa, zastępca prezydenta miasta Siedlce.