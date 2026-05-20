Święto Uniwersytetu w Siedlcach 2026 . Zobacz zdjęcia!

Uroczystość rozpoczęła się ceremonialnym wejściem Senatu przy dźwiękach poloneza „Pożegnanie Ojczyzny” w wykonaniu Orkiestry Wojskowej w Siedlcach pod batutą kpt. Pawła Krefta. Następnie wprowadzono sztandar uczelni, a zgromadzeni odśpiewali hymn państwowy. Oficjalnego otwarcia dokonał p.o. Rektora Uniwersytetu w Siedlcach, dr hab. Zbigniew Karczmarzyk, prof. uczelni, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie wspólnoty akademickiej, umiędzynarodowienia uczelni oraz odpowiedzialności Uniwersytetu za rozwój nauki i regionu. Jednym z najważniejszych punktów uroczystości były promocje habilitacyjne i doktorskie. Podczas ceremonii wręczono dyplomy trzem nowo promowanym doktorom habilitowanym: dr. hab. Pawłowi Czerniewiczowi w dyscyplinie nauki biologiczne, dr hab. Valentinie Krupoves w dyscyplinie literaturoznawstwo oraz dr. hab. Mariuszowi Tomczykowi w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Stopnie doktora otrzymało szesnaście osób reprezentujących dyscypliny: nauki o bezpieczeństwie, historia, rolnictwo i ogrodnictwo, nauki chemiczne oraz nauki biologiczne.

W gronie promowanych znaleźli się: Adriana Oliwia Dróżdż, Aleksandra Marta Siewert, Martyna Haraf, Łukasz Krupa, Martyna Weronika Zaroślak, Paweł Soliwoda, Marcin Sobiecki, Anita Helena Smyk, Marcin Maciej Krasuski, Patrycja Wiesława Kaczmarska, Katarzyna Jarecka, Łukasz Patryk Domański, Karol Remiszewski, Adam Matyszczak, Dorota Magdalena Kaczorek oraz Paweł Cieśluk.

Nowo promowani doktorzy złożyli uroczyste ślubowanie akademickie, deklarując wierność ideałom nauki, odpowiedzialność za godność nadanego stopnia oraz gotowość do dalszej pracy na rzecz rozwoju wiedzy i społeczności akademickiej.

Szczególnym momentem uroczystości była ceremonia wręczenia medali „Za zasługi dla siedleckiej uczelni”. Wyróżnienia przyznano osobom szczególnie zaangażowanym w rozwój Uniwersytetu oraz działalność na rzecz społeczności akademickiej. Medale otrzymali: Jego Ekscelencja Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda, Marek Błaszczyk – emerytowany dyrektor Domu Pracy Twórczej Reymontówka w Chlewiskach, Andrzej Bujalski – Prezes Zarządu firmy Apis Sp. z o.o. Grupa SBS, dr hab. Piotr Leszczyński – profesor Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, oraz Henryk Niedziółka – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Siedlce.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, środowiska naukowego, służb mundurowych oraz partnerów współpracujących z Uniwersytetem. Podczas uroczystości odczytano również listy gratulacyjne skierowane do społeczności akademickiej przez przedstawicieli instytucji publicznych i uczelni wyższych.

Tegoroczne święto uczelni odbyło się w cieniu zawieszenia przez ministra edukacji i szkolnictwa wyższego rektora prof. Mirosława Minkiny.

