Koźlę sarny uratowane po wielkim pożarze lasu. Zostało przewiezione do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Leśnych!

Od kilku dni służby walczą z ogromnym pożarem lasu na pograniczu powiatów wołomińskiego i mińskiego. Leśnicy patrolujący tereny pogorzeliska natrafili w sobotę ( 30 maja) na koźlę sarny.

- Zwierzę było zupełnie zdrowe i pełne sił ale po dokładnym sprawdzeniu terenu odnaleźli również martwą już matkę koźlaka. Leśnicy podjęli decyzję o zabraniu koźlaka i przewiezieniu go do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Leśnych prowadzonego przez Nadleśnictwo Płock. Młode jest już bezpieczne i znajduje się pod troskliwą opieką płockich leśników. To jak na razie jedyny przypadek znalezienia na obszarze dotkniętym pożarem zwierzęcia wymagającego pomocy – informują Lasy Państwowe.

Leśnicy cały czas pracują na miejscu objętym pożarem. Działania miejscowej służby terenowej oraz strażaków wspierają również strażnicy z Grupy Interwencyjnej Straży Leśnej.

