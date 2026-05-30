Przywrócono ruch na DK-50. Odcinek Stanisławów – Łochów ponownie przejezdny!

- W związku z poprawą sytuacji na terenie pożaru, na drodze krajowej nr 50, przywrócony zostaje ruch w obu kierunkach na odcinku Stanisławów – Łochów. Jedynie na odcinku ok. 3 km pomiędzy miejscowościami Rządza a Kąty Borucza do odwołania obowiązuje ruch wahadłowy, kierowany przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Policji. Jeden pas ruchu pozostaje czasowo przeznaczony dla pojazdów Państwowej Straży Pożarnej biorących udział w działaniach. Prosimy o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb – informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki.