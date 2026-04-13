Potrącenie pieszego na torach w Siedlcach. Interweniował śmigłowiec LPR

Informację o potrąceniu pieszego potwierdza siedlecka policja. W rejonie miejsca zdarzenia w okolicy ul. Prądzyńskiego w Siedlcach wciąż pracują służby ratownicze i kolejowe.

PKP PLK informuje, że na trasie Kotuń – Siedlce doszło do wypadku z udziałem człowieka i pociągu nr 19866/7 Kolei Mazowieckich relacji Warszawa Zachodnia - Siedlce. W związku z tym zdarzeniem mogą wystąpić opóźnienia pociągów wynoszące około 15 minut, a także zmiana peronów i torów przyjazdu/odjazdu pociągów.

Po godz. 13.00 Koleje Mazowieckie zamieściły oficjalny komunikat w tej sprawie:

„Utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa – Łuków (odcinek Mrozy – Siedlce). Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji lub kursować inną trasą. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl” – czytamy w komunikacie.