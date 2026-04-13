Poważny wypadek w gminie Serokomla. Na miejscu lądował helikopter LPR!

Do wypadku doszło w niedzielę (12 kwietnia) w miejscowości Poznań w powiecie łukowskim.

Przed godz. 18:00 zostaliśmy zadysponowani do wypadku drogowego w którym zostały poszkodowane 3 osoby. Po dotarciu na miejsce w pierwszej kolejności udzieliliśmy kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz zabezpieczyliśmy miejsce zdarzenia. Jedna osoba z podejrzeniem poważnych urazów została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala. Pozostałe zostały zabrane na badania przez Zespoły Ratownictwa Medycznego - relacjonują strażacy z OSP Serokomla.