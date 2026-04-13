Poważny wypadek w gminie Serokomla. Na miejscu lądował helikopter LPR!

Magdalena Szewczuk
2026-04-13 7:19

W miejscowości Poznań w gminie Serokomla auto na łuku drogi wypadło z trasy . Ranne zostały trzy osoby, na miejsce wezwano LPR.

Wypadek w gminie Serokomla
Galeria zdjęć 12

Do wypadku doszło w niedzielę (12 kwietnia) w miejscowości Poznań w powiecie łukowskim.

Przed godz.  18:00 zostaliśmy zadysponowani do wypadku drogowego w którym zostały poszkodowane 3 osoby. Po dotarciu na miejsce w pierwszej kolejności udzieliliśmy kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz zabezpieczyliśmy miejsce zdarzenia. Jedna osoba z podejrzeniem poważnych urazów została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala. Pozostałe zostały zabrane na badania przez Zespoły Ratownictwa Medycznego - relacjonują strażacy z OSP Serokomla.

Na miejscu zdarzenia interweniowały: KSRG OSP Serokomla, OSP Charlejów, JRG Łuków, policja, zespoły ratownictwa medycznego i helikopter LPR.

Przeczytaj także:
Nowa Wróblina: Ciężarówka przewróciła się na bok
wypadek
helikopter LPR
powiat łukowski