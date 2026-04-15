Sobolew: 17-letni motocyklista zderzył się z ciężarówką!

- Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego oraz grupy dochodzeniowo-śledczej garwolińskiej komendy pod nadzorem prokuratora wykonywali czynności na miejscu zdarzenia drogowego, do którego doszło w Sobolewie na ulicy Kościuszki. Zgłoszenie wpłynęło 14 kwietnia o godz. 15:39.Wstępne ustalenia funkcjonariuszy wskazują, że 43-letni kierowca samochodu ciężarowego marki Volvo podczas włączania się do ruchu wjechał na przeciwległy pas, gdzie doszło do czołowego zderzenia z jadącym z naprzeciwka motocyklem marki Aprila, którym kierował 17-latek. Nieprzytomny nastolatek z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Policjanci ustalili, że kierowca Volvo był trzeźwy – informuje podkom. Małgorzata Pychner z KPP w Garwolinie.