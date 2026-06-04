Siedlce: Pożar garaży i pustostanu przy ul. Romanówka

- O godz. 22:40 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Siedlcach otrzymało zgłoszenie o pożarze pustostanu – budynku murowanego oraz dwóch przylegających do niego garaży przy ul. Romanówka w Siedlcach. Do działań zadysponowano łącznie 5 zastępów straży pożarnej, w tym 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz 2 zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych. Po przybyciu na miejsce potwierdzono rozwinięty pożar obiektów. Strażacy podali prądy wody na palące się zabudowania, skutecznie lokalizując i gasząc pożar. W wyniku zdarzenia nie było osób poszkodowanych. Po zakończeniu działań miejsce zdarzenia zostało przeszukane i zabezpieczone – informuje kap. Daniel Czapski z Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.