Cztery kolejne inwestycje w regionie siedleckim zostaną dofinansowane z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza

Unijne dotacje wesprą cztery kolejne inwestycje w regionie siedleckim. Dzięki pieniądzom z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza, w poniedziałek 28 kwietnia zostały podpisane w Siedlcach kolejne umowy.

– Wachlarz inwestycji, w których pomaga nam Unia Europejska, jest naprawdę szeroki. Są to zarówno projekty związane ze środowiskiem, takie jak przebudowa PSZOK-u czy sortowni odpadów, jak i inwestycje w ochronę zdrowia mieszkańców, które zawsze są naszym priorytetem – wymienia Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

6 mln zł na rozbudowę sortowni odpadów ZUO w Siedlcach

Dzięki unijnemu wsparciu Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach zmodernizuje linię technologiczną do przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych. Zostanie też unowocześniona sortownia w Woli Suchożebrskiej, co pozwoli zwiększyć efektywność pracy instalacji i dostosowanie jej do wymogów gospodarki o obiegu zamkniętym.

Będą zamontowane nowe przenośniki, separatory balistyczne i optyczne, urządzenia do separacji metali, a systemy sterowania i automatyki przejdą modernizację. Dzięki temu moce przerobowe zakładu wzrosną, a odpady niepodlegające recyklingowi będą kierowane do instalacji termicznego przekształcania, więc nie będą musiały być składowane. Przewidziano też działania edukacyjne dla mieszkańców promujące selektywną zbiórkę odpadów i postawy proekologiczne.

Na realizację projektu pt. „Modernizacja sortowni odpadów – Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach” do ZUO trafi 6 mln zł dotacji unijnej. Całkowita wartość projektu to 20 018 450,00 zł.

Ponad 7,6 mln zł dla gminy Skórzec na przebudowę PSZOK-u

Gmina Skórzec przebuduje i rozbuduje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrówce‑Ługu. PSZOK będzie dostosowany do potrzeb mieszkańców i zwiększenia ilości odpadów do recyklingu. Punkt zyska nowe wyposażenie technologiczne i wdroży system informatyczny do zarządzania obiektem. Powstaną: punkt napraw i przygotowania do ponownego użycia, miejsce przyjmowania rzeczy używanych, ogródek kompostownikowy i punkt przerobu bioodpadów drzewnych. Cały teren zostanie też utwardzony. Zaplanowano działania edukacyjne, m.in. kampanię informacyjno‑edukacyjną o postępowaniu z odpadami.

Na realizację projektu pt. „Przebudowa PSZOK w m. Dąbrówka-Ług w Gminie Skórzec” samorząd gminy pozyskał dofinansowanie z UE w kwocie 7 673 417,50 zł. Całkowita wartość projektu to 11 103 886,50 zł.

Prawie 1,7 mln zł na modernizację przychodni w Sadownem i Andrzejewie

Centrum Medyczno‑Diagnostyczne dzięki unijnemu wsparciu wykona modernizację dwóch placówek POZ. Przychodnie w Sadownem i Andrzejewie będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Zostaną zbudowane pochylnie i zamontowane platformy, a w placówce w Sadownem pojawi się winda. W przychodniach będą poszerzone drzwi, zmodernizowane oświetlenie i pojawi się dotykowe oznakowanie ułatwiające orientację. Placówki będą dostępne cyfrowo, modernizację przejdą ich strony internetowe, a pacjenci będą mogli zdalnie odebrać wyniki badań. Do przychodni trafią też specjalistyczne urządzenia wspierające komunikację, m.in. tablety i pętle indukcyjne.

– To ważne, by placówki, w których leczą się mieszkańcy regionu, były dostępne dla wszystkich. Temu właśnie służy projekt, który Centrum Medyczno‑Diagnostyczne zrealizuje dzięki unijnemu wsparciu. Po zakończeniu prac pacjenci leczący się w przychodniach w Sadownem i Andrzejewie będą mogli bez przeszkód korzystać z usług medycznych blisko domu – zaznacza Krzysztof Chaberski, radny województwa mazowieckiego.

Na projekt pod bardzo długim tytułem „Wdrażanie standardu dostępności w POZ Sadownem oraz POZ w Andrzejewie obejmujące prace budowlane, zakup wyposażenia, prace informatyczne” Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. otrzymało dotację unijną w kwocie 1 698 031,05 zł. Całkowita wartość projektu to dokładnie 1 998 913,61 zł.

Prawie 560 tys. zł na zakup sprzętu do domowej opieki medycznej

VIS Senior Sp. z o.o. realizuje projekt doposażenia personelu pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej na terenie sześciu gmin w województwie mazowieckim. Ma to zwiększyć dostępność i jakość świadczeń udzielanych pacjentom w domach, w szczególności osobom starszym, przewlekle chorym i niesamodzielnym. Dzięki wsparciu z UE zostanie kupione nowoczesne wyposażenie mobilne dla pielęgniarek, w tym torby medyczne, glukometry, pulsoksymetry i tablety umożliwiające cyfrową dokumentację. Pacjenci będą też mogli korzystać ze sprzętu rehabilitacyjnego i specjalistycznych urządzeń, np.

Na projekt pt. „Wyposażenie personelu pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w VIS Senior Sp. z o.o.” firma pozyskała dofinansowanie z UE w kwocie 558 981,09 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 657 624,84 zł.

Źródło: inf. pras. UMWM, mazovia.pl