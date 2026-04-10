Prawie 20 mln zł z UE na cztery inwestycje w subregionie siedleckim i powiecie mińskim

Unijne wsparcie dla czterech ważnych projektów

Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, tym razem unijne wsparcie pomoże w zrealizowaniu w regionie inwestycji w ochronę zdrowia i gospodarkę wodno-ściekową, a także w sfinalizowaniu projektu ekologicznego.

– Mieszkańcy Mińska Mazowieckiego i Wilgi zyskają nowoczesne i dobrze wyposażone przychodnie. Z kolei w Wilczonku, Polakach i Józefinie będzie zmodernizowana sieć kanalizacyjna, a gmina Sabnie posadzi nowe drzewa i krzewy m.in. w Niewiadomej i Kupientynie. W sumie to blisko 20 mln zł dla gmin i podmiotów z regionu siedleckiego i powiatu mińskiego – wymienia Janina Ewa Orzełowska z zarządu województwa mazowieckiego.

Ponad 3,3 mln zł na kompleksową modernizację SPZOZ w Wildze

Dzięki wsparciu z UE budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wildze przejdzie kompleksową modernizację. Przewidziano m.in. budowę windy, przebudowę wejścia, likwidację barier architektonicznych, modernizację instalacji i poprawę funkcjonalności układu pomieszczeń. Placówka będzie też wyposażona w nową aparaturę, m.in. aparat USG, EKG, CRP, wagi medyczne, termometry bezdotykowe czy sprzęt do wizyt domowych. Personel medyczny przejdzie szkolenia z zakresu obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Unijne wsparcie na ten cel to ponad 3,3 mln zł.

– Lepszy dostęp do usług medycznych, szybsza diagnostyka i wyższy standard opieki. Dzięki inwestycji pacjenci będą korzystać z nowoczesnej, komfortowej i w pełni dostępnej placówki. Skorzystają na tym wszyscy mieszkańcy, zwłaszcza starsi i z niepełnosprawnościami – zaznacza Krzysztof Chaberski, radny województwa mazowieckiego.

Na projekt „Podniesienie standardów dostępności i funkcjonalności SPZOZ w Gminie Wilga” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wildze otrzymał dofinansowanie z UE w kwocie 3 305 543,41 zł. Całkowita wartość projektu to 3 923 134,62 zł.

Modernizacja i doposażenie SPZOZ w Mińsku Mazowieckim

Dzięki unijnemu wsparciu w wysokości prawie 1 mln zł w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim zostaną wdrożone Standardy Dostępności w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Inwestycja obejmie modernizację pomieszczeń punktu poboru krwi w budynku przy ul. Kościuszki 9 i ich adaptację do aktualnych wymogów funkcjonalnych, higieniczno‑sanitarnych i ergonomicznych. Będzie też zakupiony i wdrożony nowoczesny system kolejkowy zintegrowany z systemem medycznym placówki. Usprawni to obsługę pacjentów, skróci czas oczekiwania i organizację pracy.

Na projekt „Wdrażanie Standardu Dostępności w SPZOZ Mińsku Mazowieckim” Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim otrzyma ł dofinansowanie: 1 699 997,78 zł, z czego 999 998,70 zł to dotacja unijna, a 699 999,08 zł dofinansowanie z budżetu państwa. Całkowita wartość projektu to 1 999 997,40 zł.

Ponad 15 mln zł na system oczyszczania ścieków w gminie Kotuń

Gmina Kotuń przeprowadzi kompleksową modernizację i rozbudowę systemu oczyszczania ścieków. Inwestycja obejmie przebudowę i budowę nowoczesnej oczyszczalni ścieków w technologii SBR, budowę nowej tłoczni o przepustowości 60 m³/h i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej. Zmodernizowana sieć kanalizacyjna obejmie mieszkańców miejscowości Wilczonek, Polaki i Józefin. Dzięki temu zwiększy się przepustowość oczyszczalni, a wdrożenie systemów monitoringu i automatyzacji procesów umożliwi bieżące monitorowanie stanu sieci. Projekt przyczyni się do ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, ograniczenia emisji zanieczyszczeń i poprawy warunków życia mieszkańców. Wsparcie z UE na ten cel to ponad 15 mln zł, dokładnie 15 100 837,26 zł. Całkowita wartość projektu „Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków na terenie Gminy Kotuń” to 21 002 829,45 zł.

Ponad 300 tys. zł na nowe nasadzenia w gminie Sabnie

Samorząd gminy Sabnie rusza z jednym z najbardziej zielonych projektów w regionie! Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich dla Mazowsza w wysokości ponad 300 tys. zł już niedługo w gminie, m.in. na terenach nad zbiornikami w Niewiadomej i Kupientynie oraz w pobliżu szkół i urzędu gminy, pojawią się nowe drzewa, krzewy, byliny i łąka kwietna o łącznej powierzchni 800 m² i hotele dla owadów. W sumie będzie to minimum 65 drzew i 664 krzewy. Mieszkańcy, uczniowie i przedszkolaki wezmą udział w kampanii informacyjno-edukacyjnej.

Na projekt „Nasadzenia na terenie gminy Sabnie oczyszczające zanieczyszczenia pyłowe, poprawiające mikroklimat oraz zwiększające bioróżnorodność” gmina Sabnie pozyskała dotację unijną w kwocie 308 131,76 zł. Całkowita wartość projektu to 364 431,75 zł.

Źródło: inf. pras. UMWM, mazovia.pl