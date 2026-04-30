Kolejne autobusy elektryczne marki Yutong wyjadą na ulice Siedlec

Magdalena Szewczuk
2026-04-30 11:32

Siedlce podpisały umowę z Busnex Poland na dostawę 6 kolejnych autobusów elektrycznych marki Yutong. Tym samym właśnie do tego miasta trafi jubileuszowy, 400. autobus tej marki przekazany na polski rynek za pośrednictwem Busnex. To symboliczny moment, który pokazuje skalę rozwoju elektromobilności w polskiej komunikacji miejskiej.

Elektryczne autobusy dla Siedlec
Projekt obejmuje zakup 6 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich klasy maxi, jednoczłonowych o długości ok. 12 metrów, z napędem elektrycznym oraz dostawę, montaż i uruchomienie 4 stacjonarnych, elektrycznych, dwustanowiskowych (2 szt.) i jednostanowiskowych (2 szt.) stacji ładowania typu plug-in, przeznaczonych do jednoczesnego ładowania prądem stałym magazynów energii autobusów elektrycznych.

Ponadto w ramach zadania przeprowadzone zostaną szkolenia pracowników Operatora transportu publicznego w Siedlcach, w zakresie obsługi i serwisowania pojazdów zasilanych energią elektryczną, obsługi serwisowania i zarządzania procesem ładowania magazynów energii autobusów.

Dla Siedlec będzie to już druga dostawa autobusów marki Yutong. Pierwsze Yutongi wyjechały na ulice Siedlec 8 grudnia 2025 r., a dostawa 14 autobusów została zrealizowana aż 8 miesięcy przed terminem.

