Kolejne autobusy elektryczne marki Yutong wyjadą na ulice Siedlec

Projekt obejmuje zakup 6 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich klasy maxi, jednoczłonowych o długości ok. 12 metrów, z napędem elektrycznym oraz dostawę, montaż i uruchomienie 4 stacjonarnych, elektrycznych, dwustanowiskowych (2 szt.) i jednostanowiskowych (2 szt.) stacji ładowania typu plug-in, przeznaczonych do jednoczesnego ładowania prądem stałym magazynów energii autobusów elektrycznych.

Ponadto w ramach zadania przeprowadzone zostaną szkolenia pracowników Operatora transportu publicznego w Siedlcach, w zakresie obsługi i serwisowania pojazdów zasilanych energią elektryczną, obsługi serwisowania i zarządzania procesem ładowania magazynów energii autobusów.

Dla Siedlec będzie to już druga dostawa autobusów marki Yutong. Pierwsze Yutongi wyjechały na ulice Siedlec 8 grudnia 2025 r., a dostawa 14 autobusów została zrealizowana aż 8 miesięcy przed terminem.