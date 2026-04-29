Siedlce: Wiadukt na ul. Warszawskiej do rozbiórki. Szykują się duże utrudnienia dla mieszkańców!

Od dłuższego czasu Siedlce zabiegały o pieniądze na budowę nowego wiaduktu nad torami w ciagu ul. Warszawskiej. 29 kwietnia prezydent Tomasz Hapunowicz ogłosił, że miasto znalazło się na liście rankingowej i otrzyma środki na ten cel.

Nie tylko nowy wiadukt

Projekt obejmuje kompleksową rozbiórkę istniejącego wiaduktu oraz budowę nowego obiektu inżynieryjnego wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą. Zakres prac przewiduje wykonanie przygotowania terenu, budowę nawierzchni bitumicznych i chodników, wykonanie drogi rowerowej, budowę zjazdów i opasek, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz montaż balustrad zewnętrznych. Inwestycja obejmuje również przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci energetycznych, telekomunikacyjnych i wodno-kanalizacyjnych, budowę kanału technologicznego oraz przebudowę sygnalizacji świetlnej.

Miasto otrzymało dofinansowanie w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027. Koszt inwestycji przekracza 35 mln zł. Prace związane z rozbiórką starego i budową nowego wiaduktu na ul. Warszawskiej będą wiązały się ze zmianą organizacji ruchu w tej części miasta. Należy się spodziewać, że utrudnienia potrwaja ponad rok.

Stary wiadukt jest przestarzały

Stary wiadukt na ul. Warszawskiej w Siedlcach ma kilkadziesiąt lat i nie jest przystosowany do współczesnych wymogów i natężenia ruchu. Linia kolejowa, która jest obecnie przebudowywana, ma być linią szybkiego ruchu. Ona ma swoje wymagania, dlatego obiekt, który powstanie w Siedlcach będzie nieco wyższy, ma być też szerszy.