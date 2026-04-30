Ktoś porzucił w lesie szczeniaki. Pieski uratowali dzielnicowi!

- 28 kwietnia na terenie gminy Sarnaki, pomiędzy miejscowościami Chłopków a Stare Litewniki policjanci, patrolując podległy rejon, natrafili na pięć szczeniąt znajdujących się w lesie. Zwierzęta były bez opieki. Funkcjonariusze natychmiast podjęli działania. Zaopiekowali się szczeniętami, zapewniając im wodę oraz niezbędną pomoc do czasu przyjazdu pracowników Urzędu Gminy Sarnaki. Zwierzęta zostały przekazane pod dalszą opiekę, gdzie otrzymały właściwe warunki i opiekę weterynaryjną – informuje asp. Weronika Wujek z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach.

Pieski pozostawione same w lesie skazano na pewną śmierć.

- Naprawdę trudno to zrozumieć. Ktoś zostawił takie maluch same, bez żadnej opieki. W takim miejscu nie miały praktycznie żadnych szans. Dobrze, że w porę zostały odnalezione - podkreślał jeden z interweniujących policjantów.

Policja przypomina, że porzucenie zwierzęcia jest przejawem znęcania się nad nim i stanowi przestępstwo. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt sprawcy takiego czynu podlegają karze do 3 lat pozbawienia wolności. W przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem sankcje są jeszcze surowsze.