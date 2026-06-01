Zatrzymano drugiego z podejrzanych o atak z maczetą na 40-letniego Siedlczanina

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-06-01 15:43

W poniedziałek, 1 czerwca, zatrzymany został drugi z mężczyzn, podejrzanych o pobicie 40-letniego Siedlczanina z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Do zdarzenia doszło półtora tygodnia temu na osiedlu Roskosz w Siedlcach. 32-latek i jego kolega mieli zaatakować i poważnie zranić 40-latka przedmiotem typu maczeta. Drugi z podejrzanych został dziś przesłuchany w Prokuraturze Rejonowej w Siedlcach i usłyszał zarzuty. Prokurator wnioskował do sądu o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu.

Prokuratura Rejonowa w Siedlcach

i

Autor: Monika Półbratek/ Materiały prasowe

W dniu dzisiejszym został zatrzymany drugi ze sprawców pobicia, do jakiego doszło 22 maja w Siedlcach przy ulicy Unitów Podlaskich. Prokurator przedstawił mu zarzut udziału w pobiciu wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, przy użyciu niebezpiecznego przedmiotu w postaci maczety, przy czym ten czyn stanowi występek o charakterze chuligańskim. Jeżeli chodzi o podejrzanego, to nie przyznał się on do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. W ocenie prokuratora zachodzi podstawa do zastosowania wobec niego tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. – informuje Katarzyna Wąsak, Prokurator Rejonowy w Siedlcach.

Wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego wpłynął już do Sądu Rejonowego w Siedlcach. Posiedzenie w tej sprawie ma się odbyć jutro (we wtorek, 2 czerwca). Całe postępowanie wciąż jest w toku.

– Nadal wykonywane są czynności procesowe, przede wszystkim są ustalani i przesłuchiwani świadkowie w tej sprawie. Jeżeli chodzi o pokrzywdzonego, to wskutek tego zdarzenia doznał on obrażeń ciała w postaci rany rąbanej przedramienia prawego. Na podstawie dokumentacji, którą zgromadził prokurator, mogę też wstępnie powiedzieć, że doszło również do uszkodzenia palców, nadgarstka oraz okolicznych tkanek. I te obrażenia kwalifikują się jako obrażenia na okres przekraczający siedem dni. – mówi prok. Katarzyna Wąsak.

Jak udało się nam ustalić, obaj mężczyźni podejrzani o atak maczetą w Siedlcach nie mieli wcześniej konfliktów z prawem. Obaj są Polakami. Jeden z nich kilka dni temu został już tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Przeczytaj także:
Siedlecka Policja szuka świadków pobicia na Romanówce z użyciem narzędzia przyp…
Kolejny atak maczetą w Siedlcach! Na osiedlu Roskosz mężczyzna został zraniony …
atak z maczetą
zatrzymanie
prokuratorskie zarzuty
Siedlce
Prokuratura Rejonowa w Siedlcach