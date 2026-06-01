W lesie w Stasinie znaleziono niezidentyfikowaną substancję. Interweniowali policjanci i strażacy

– Służbą wiodącą była Policja, która poprosiła nas o identyfikację substancji w lesie, w pobliżu zakładu przetwórstwa drobiowego w Stasinie, na terenie gminy Paprotnia. Została tam zadysponowana Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Siedlec oraz jeden lokalny zastęp OSP. Na miejscu przeprowadzono pomiary i pobrano próbki, ale nie potwierdzono bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi. Po ok. godzinie działań, miejsce przekazano policji, a także zawiadomiono o tym zdarzeniu WIOŚ oraz władze samorządowe gminy Paprotnia. – poinformował nas kpt. Daniel Czapski, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.