W lesie w Stasinie znaleziono niezidentyfikowaną substancję. Interweniowali policjanci i strażacy

Monika Półbratek
2026-06-01 21:21

Siedleccy policjanci i strażacy interweniowali w gminie Paprotnia. W lesie, na obszarze ok. 50 arów, na terenie miejscowości Stasin znaleziono uschnięte drzewa i niezidentyfikowaną substancję, która najprawdopodobniej doprowadziła rośliny do takiego stanu. Policjanci wezwali specjalistów z PSP w Siedlcach w celu ustalenia, czy substancja może być niebezpieczna dla ludzi.

Autor: OP Hołubla/ Materiały prasowe Na miejscu interweniowali m.in. strażacy ochotnicy z OSP Hołubla

– Służbą wiodącą była Policja, która poprosiła nas o identyfikację substancji w lesie, w pobliżu zakładu przetwórstwa drobiowego w Stasinie, na terenie gminy Paprotnia. Została tam zadysponowana Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Siedlec oraz jeden lokalny zastęp OSP. Na miejscu przeprowadzono pomiary i pobrano próbki, ale nie potwierdzono bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi. Po ok. godzinie działań, miejsce przekazano policji, a także zawiadomiono o tym zdarzeniu WIOŚ oraz władze samorządowe gminy Paprotnia. – poinformował nas kpt. Daniel Czapski, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.

Z wstępnych ustaleń strażaków wynika, że znaleziona w lesie substancja to najprawdopodobniej jakieś bliżej niezidentyfikowane odpady pochodzenia odzwierzęcego. Sprawę ich pojawienia się w tym miejscu wyjaśnia Komenda Miejska Policji w Siedlcach.

