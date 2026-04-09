Jubileuszowe 20. Siedleckie Targi Pracy już 15 kwietnia w hali Samochodówki

Jubileuszowe XX Siedleckie Targi Pracy już 15 kwietnia!

Monika Półbratek
2026-04-09 19:04

Mają umożliwić spotkanie pracodawcom, pośrednikom, bezrobotnym i osobom chcącym zmienić zatrudnienie. Już w środę 15 kwietnia w godz. 10.00-13.00 w hali sportowej ZSP nr 3 w Siedlcach, tzw. „Samochodówki” odbędą się 20. Siedleckie Targi Pracy. Wstęp wolny! Dzień wcześniej, we wtorek 14 kwietnia w Sali Białej odbędzie się zamknięta jubileuszowa konferencja z okazji 20-lecia targów.

XIX Targi Pracy w siedleckiej Samochodówce
– W imieniu organizatorów mam przyjemność zaprosić Państwa na jubileuszowe XX. Siedleckie Targi Pracy. To ponad 20-letnia tradycja budowania pomostu pomiędzy lokalnymi pracodawcami a osobami poszukującymi zatrudnienia, pomiędzy światem edukacji a rynkiem pracy, a także pomiędzy marzeniami zawodowymi a realnymi możliwościami ich realizacji. – mówi Beata Demiańczuk, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach.

„Siedleckie Targi Pracy – jedno miejsce, tysiące możliwości” – to hasło tegorocznego wydarzenia. Przyjdź i znajdź swoją drogę zawodową! Już 15 kwietnia podczas targów w jednym miejscu spotkasz wielu pracodawców, poznasz aktualne oferty zatrudnienia i sprawdzisz, jakie możliwości czekają na Ciebie na rynku pracy! Organizatorzy zapraszają od 10:00 do 13:00 do hali sportowej „Samochodówki” przy ulicy Popiełuszki 8 w Siedlcach.

Radio ESKA Siedlce objęło 20. Siedleckie Targi Pracy swoim patronatem medialnym. Szczegóły wydarzenia – w załączonym do tekstu materiale dźwiękowym i na plakacie.

