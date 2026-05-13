Siedlce: Gogle VR zamiast smartfona? Wiemy, co działo się na niezwykłych warsztatach w mieście!

Projekt Nawigacja Przyszłości: Bezpieczeństwo i wirtualna rzeczywistość w edukacji jutra na Mazowszu na tle europejskim i globalnym zaprosił uczniów siedleckich szkół udowadniając, że wirtualna rzeczywistość to nie tylko rozrywka, ale też potężna broń w walce z hejtem i samotnością.

Podczas warsztatów uczniowie i studenci na własnej skórze przekonali się, że świat nauki to nie tylko nudne definicje. Dzięki technologii VR młodzież mogła niemal dotknąć fascynujących zjawisk przyrodniczych, przenosząc się w miejsca, które do tej pory znali tylko z obrazków. Dodatkowo, dzięki specjalnym kodom QR, przed oczami uczestników wyrastały trójwymiarowe modele 3D, które sprawiły, że zapamiętywanie trudnych faktów stało się czystą przyjemnością. To zupełnie nowa jakość nauki, która przygotowuje młodych ludzi do pracy w nowoczesnym świecie.

Jednak „Nawigacja Przyszłości” to nie tylko techniczne nowinki. Organizatorzy postawili na bezpieczeństwo w sieci, które w dzisiejszych czasach jest kluczowe. Nieocenionym wsparciem była obecność policjantki Barbary Jastrzębskiej. Podczas merytorycznej prelekcji i warsztatów wyposażyła ona młodzież w konkretne „narzędzia” do walki z zagrożeniami czyhającymi w internecie. Dzięki scenkom sytuacyjnym w VR, uczestnicy dowiedzieli się, jak skutecznie reagować na hejt i cyberprzemoc, by chronić siebie oraz swoich kumpli.

Projekt zrealizował szereg ważnych celów społecznych. Wspólne zadania w wirtualnym świecie pomogły przełamać bariery i zbliżyć do siebie uczestników, co było świetnym sposobem na walkę z poczuciem samotności. Efektem tej współpracy są nie tylko nowe znajomości między uczniami a studentami Uniwersytetu w Siedlcach, ale także autorskie plakaty i kampanie online, które już promują bezpieczny internet na Mazowszu. Partnerem wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Siedlce kolejny raz pokazały, że mają potencjał, by być liderem innowacji. Projekt udowodnił, że technologia używana z głową potrafi budować silną i zjednoczoną społeczność. Młodzież z Siedlec już wie, jak pewnie nawigować w cyfrowym świecie – teraz czas, byśmy my dotrzymali im kroku!

