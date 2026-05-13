Podczas Nocy Muzeów przewodnicy PTTK będą bezpłatnie oprowadzać po siedleckich zabytkach!

– Zapraszamy do tych wszystkich miejsc! Kościół pw. św. Stanisława, Kaplicę Ogińskiej, pozostałości bramy-dzwonnicy oraz Pałac Ogińskich będzie można zwiedzić w godz. 19.00-21.00 i mniej więcej co 30 minut będą zaczynały się prelekcje przewodnika, który będzie w danym miejscu czekał. Czyli zaczynamy o godz. 19.00 pierwszą prelekcją, potem 19:30, 20:00, 20:30 i o 21:00 ostatnia prelekcja. Można sobie wybrać dowolną godzinę i co 30 minut przewędrować sobie po wszystkich tych obiektach. Warto, bo w każdym z nich będzie czekał inny przewodnik! – informuje Natalia Zyśk, znana jako Pani Przewodnik siedlecka przewodniczka PTTK i koordynatorka akcji.
Co można zwiedzić, gdzie i z kim:
- Kościół pw. Św. Stanisława (1740 r.), ul. Floriańska 3 (przewodnik: Dorota Mączka),
- Kaplica pw. Św. Krzyża, zwana Kaplicą Ogińskiej (1791 r.), ul. Starowiejska 13 (przewodnik: Grażyna Wolińska),
- Pałac Ogińskich (1780 r.), ul. Konarskiego 2 (przewodnik: Aldona Jaworek oraz Eugeniusz Skorupka),
- Brama-Dzwonnica (1776 r.), a dokładnie pozostałości jej skrajnych murów u zbiegu ulic Piłsudskiego oraz Starowiejskiej. Ten obiekt specjalnie z okazji przypadającej w tym roku 250. rocznicy od zakończenia jego budowy! (przewodnik: Natalia Zyśk, Pani Przewodnik).
Ważne:
- Wszystkie obiekty z możliwością wejścia do środka!
- 𝗠𝗶𝗸𝘀𝘂𝗷 𝘁𝗲 𝗺𝗶𝗲𝗷𝘀𝗰𝗮 𝗶 𝗴𝗼𝗱𝘇𝗶𝗻𝘆 𝗱𝗼𝘄𝗼𝗹𝗻𝗶𝗲!
- Wybierz jeden, kilka lub wszystkie!
- Udział jest bezpłatny, nie ma zapisów i limitów udziału!
Dodatkowo, jako ukoronowanie wieczoru, odbędzie się profesjonalna, 20-minutowa prezentacja zabytkowych organów, znajdujących się w Kaplicy Ogińskiej oraz w kościele pw. św. Stanisława w wykonaniu mistrzyni gry organowej, Małgorzaty Trzaskalik-Wyrwy:
- 21:00 - w Kaplicy Ogińskiej
- 21:30 - w Kościele pw. Św. Stanisława.