Podczas Nocy Muzeów przewodnicy PTTK będą bezpłatnie oprowadzać po siedleckich zabytkach!

Monika Półbratek
2026-05-13 21:26

Tegoroczna Noc Muzeów w Siedlcach będzie wyjątkowa, bo otwartych do zwiedzania obiektów będzie więcej niż w latach ubiegłych. W sobotę 16 maja, co pół godziny od 19.00 do 21.00 Przewodnicy Siedleccy będą bezpłatnie oprowadzać po zabytkach, które na co dzień wcale nie są dostępne dla turystów lub są im udostępniane tylko okazjonalnie: Pałacu Ogińskich, pozostałościach zabytkowej bramy miasta, Kościele pw. św. Stanisława i Kaplicy Ogińskiej.

Autor: Natalia Zyśk/ Materiały prasowe

– Zapraszamy do tych wszystkich miejsc! Kościół pw. św. Stanisława, Kaplicę Ogińskiej, pozostałości bramy-dzwonnicy oraz Pałac Ogińskich będzie można zwiedzić w godz. 19.00-21.00 i mniej więcej co 30 minut będą zaczynały się prelekcje przewodnika, który będzie w danym miejscu czekał. Czyli zaczynamy o godz. 19.00 pierwszą prelekcją, potem 19:30, 20:00, 20:30 i o 21:00 ostatnia prelekcja. Można sobie wybrać dowolną godzinę i co 30 minut przewędrować sobie po wszystkich tych obiektach. Warto, bo w każdym z nich będzie czekał inny przewodnik! – informuje Natalia Zyśk, znana jako Pani Przewodnik siedlecka przewodniczka PTTK i koordynatorka akcji.

POSŁUCHAJ więcej o Nocy Muzeów z Przewodnikami PTTK w Siedlcach:
Co można zwiedzić, gdzie i z kim:

  • Kościół pw. Św. Stanisława (1740 r.), ul. Floriańska 3 (przewodnik: Dorota Mączka),
  • Kaplica pw. Św. Krzyża, zwana Kaplicą Ogińskiej (1791 r.), ul. Starowiejska 13 (przewodnik: Grażyna Wolińska),
  • Pałac Ogińskich (1780 r.), ul. Konarskiego 2 (przewodnik: Aldona Jaworek oraz Eugeniusz Skorupka),
  • Brama-Dzwonnica (1776 r.), a dokładnie pozostałości jej skrajnych murów u zbiegu ulic Piłsudskiego oraz Starowiejskiej. Ten obiekt specjalnie z okazji przypadającej w tym roku 250. rocznicy od zakończenia jego budowy! (przewodnik: Natalia Zyśk, Pani Przewodnik).

Ważne:

  • Wszystkie obiekty z możliwością wejścia do środka!
  • 𝗠𝗶𝗸𝘀𝘂𝗷 𝘁𝗲 𝗺𝗶𝗲𝗷𝘀𝗰𝗮 𝗶 𝗴𝗼𝗱𝘇𝗶𝗻𝘆 𝗱𝗼𝘄𝗼𝗹𝗻𝗶𝗲!
  • Wybierz jeden, kilka lub wszystkie!
  • Udział jest bezpłatny, nie ma zapisów i limitów udziału!

Dodatkowo, jako ukoronowanie wieczoru, odbędzie się profesjonalna, 20-minutowa prezentacja zabytkowych organów, znajdujących się w Kaplicy Ogińskiej oraz w kościele pw. św. Stanisława w wykonaniu mistrzyni gry organowej, Małgorzaty Trzaskalik-Wyrwy:

  • 21:00 - w Kaplicy Ogińskiej
  • 21:30 - w Kościele pw. Św. Stanisława.
Noc Muzeów w Siedlcach z przewodnikami PTTK już 16 maja

Autor: Natalia Zyśk/ Facebook
