Podczas Nocy Muzeów przewodnicy PTTK będą bezpłatnie oprowadzać po siedleckich zabytkach!

– Zapraszamy do tych wszystkich miejsc! Kościół pw. św. Stanisława, Kaplicę Ogińskiej, pozostałości bramy-dzwonnicy oraz Pałac Ogińskich będzie można zwiedzić w godz. 19.00-21.00 i mniej więcej co 30 minut będą zaczynały się prelekcje przewodnika, który będzie w danym miejscu czekał. Czyli zaczynamy o godz. 19.00 pierwszą prelekcją, potem 19:30, 20:00, 20:30 i o 21:00 ostatnia prelekcja. Można sobie wybrać dowolną godzinę i co 30 minut przewędrować sobie po wszystkich tych obiektach. Warto, bo w każdym z nich będzie czekał inny przewodnik! – informuje Natalia Zyśk, znana jako Pani Przewodnik siedlecka przewodniczka PTTK i koordynatorka akcji.