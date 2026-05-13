Krześlin: Ciężarówka wjechała do rowu. Kierowca był pijany!

Magdalena Szewczuk
2026-05-13 17:30

Blisko 2 promile alkoholu w organizmie miał 34-letni kierowca ciężarowej Scanii, który wczoraj w Krześlinie doprowadził do zdarzenia drogowego. Mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił ciężarówkę do rowu.

W Krześlinie ciężarówka zjechała do rowu
- 12 maja w miejscowości Krześlin (gm. Suchożebry). Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach zostali skierowani na miejsce zdarzenia drogowego z udziałem ciężarowej Scanii. Jak ustalili funkcjonariusze, kierujący pojazdem, 34-letni mieszkaniec Siedlec, prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, zjechał do przydrożnego rowu, w wyniku czego pojazd przechylił się na bok – informuje kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Podczas wykonywanych czynności policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierowcy. Badanie wykazało blisko 2 promile alkoholu w organizmie. W związku z popełnionym przestępstwem funkcjonariusze elektronicznie zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy na wszystkie posiadane kategorie (B, B+E, C, C+E). Pojazd został przekazany osobie wskazanej. O dalszym losie mężczyzny zadecyduje sąd. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. 

