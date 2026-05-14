Wystawa malarstwa Katarzyny Fortuny „Kolor mam we krwi” w Galerii AZ w Siedlcach

– W moim malarstwie punktem wyjścia jest rzeczywistość – pejzaże, wnętrza, przedmioty i postaci zaczerpnięte z codziennego doświadczenia. Interesuje mnie jednak moment, w którym obraz odchodzi od realizmu i staje się bardziej emocjonalnym zapisem nastroju niż wiernym przedstawieniem świata. Kluczową rolę odgrywa dla mnie kolor, szczególnie intensywne zestawienia czerwieni i błękitów, które traktuję jako źródło energii, światła i wewnętrznego napięcia. Inspirują mnie wpływy japońskie – prostota kompozycji, ikebana oraz charakterystyczne, długowieczne sosny obecne zarówno w krajobrazie Japonii, jak i południowej Europy. W swoich pracach szukam równowagi pomiędzy spokojem formy a intensywnością barw. Wyraziste kolory są dla mnie sposobem odzyskiwania energii i odpowiedzią na doświadczenia bardziej mrocznych momentów życia, związanych z depresją. Dzięki nim codzienne sceny zyskują nowy, niemal oniryczny wymiar. – mówi o swojej twórczości malarka Katarzyna Fortuna.
O autorce
Katarzyna Fortuna jest absolwentką Wyższego Studium Fotografii na Wydziale Operatorskim Łódzkiej Szkoły Filmowej, na które dostała się w 1998 roku z najlepszą lokatą spośród wszystkich zdających. Najchętniej fotografuje ludzi. Często też wykorzystuje w swoich zdjęciach obrazy roślin, posługując się symboliką ich formy, koloru i fazy wegetacji. W swoich pracach często porusza problem alienacji jednostki w dobie konsumpcjonizmu, a także obrazuje zjawisko anrdogynii (zacierania się różnic kulturowych między kobietami, a mężczyznami). Ma za sobą doświadczenia związane z fotografią mody i reklamową. Jej zdjęcia pojawiły się na okładkach płyt, między innymi Maanam, De Mono, Anity Lipnickiej, Kora Ola Ola. Współpracowała m.in. z takimi firmami jak: Pomaton EMI, ZIC ZAC, Twój Styl, Playboy, Cosmopolitan, Glamour, PricewaterhouseCoopers, Corporate Profiles. Od 2011 roku zajmuje się również malarstwem sztalugowym i projektowaniem graficznym.
Wykształcenie
- 1998-2001 Wyższe Studium Fotografii przy Wydziale Operatorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi
- 2001 Dyplom Licencjacki, praca pt. „Współczesny androgyn w serii portretów pt.ʼRodzajʼ”. Promotor prof. Wojciech Prażmowski.
- 2001-2003 Wyższe Magisterskie Studium Uzupełniające w Wyższej Szkole Filmowej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi
- 2011-2015 Wzornictwa Przemysłowe na Wydziale Architektury wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie
- 2015 Dyplom Licencjacki „Niewidzialne bariery”. Promotor prof. Piotr Jaworowski
- 2014 Shoe Design, Central Saint Martins College, London
- 2017-2020 Pracownia malarstwa prof. Apoloniusza Węgłowskiego, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
- Od 2001 członek Związku Polskich Artystów Fotografików
Wybrane wystawy indywidualne:
- 1999 ”Porterty”, Stara Galeria Związku Polskich Artystów Fotografików, Warszawa
- 2000 ”Rodzaj”, Galeria Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza, Zakopane
- 2001 ”Rodzaj”, Stara Galeria Związku Polskich Artystów Fotografików, Warszawa
- 2002 ”Jestem”, Mała Galeria Związku Polskich Artystów Fotografików i Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa
- 2003 ”Człowiek, który zszedł na Ziemię”, Między Nami, Warszawa
- 2003 ” Człowiek, który zszedł na Ziemię”, Galeria 4, Rzeszów
- 2004 ” Człowiek, który zszedł na Ziemię”, Galeria Levantehaus, Hamburg
- 2004 ” Człowiek, który zszedł na Ziemię”, Galeria WM, Amsterdam
- 2004 ” Człowiek, który zszedł na Ziemię”, Pauza, Miesiąc Fotografii, Kraków
- 2005 “Fortuna x 3“, Gdańska Galeria Fotografii Muzeum Narodowego, Gdańsk
- 2009 “Każda chwila jest kroplą wiecznośći“, Galeria Fortunabox, Warszawa
- 2010 “Pocztówki z przyszłości“, Galeria Fortunabox, Warszawa
- 2013 „Siła piękna”, Galeria NEY, Warszawa
- 2015 „Siła piękna”, Galeria Fotografii Fortunabox, Warszawa
- 2016 „Reunion”, Galeria Fotografii Fortunabox, Warszawa
- 2017 „Painted by Light”, Galeria Fotografii Fortunabox, Warszawa
- 2018 “Wabi -sabi, the love of imperfection”, Gallery WM, Amsterdam
- 2019 “Looking at Mnemba Galeria Fotografii Fortunabox, Warszawa
- 2023 “Declining Beauty”, Galeria Fotografii Fortunabox, Warszawa
Wybrane wystawy grupowe:
- 2002 „Galeria Bezdomna”, Warszawa
- 2002 „Galeria Bezdomna”, Katowice
- 2002 „Mistrzowie Fotografii", Galeria Art New Media, Warszawa
- 2002 „Galeria Bezdomna”, Warszawa
- 2003 „Festiwal Fotografii”, Łódź
- 2003 „Galeria Bezdomna”, Melbourne, Australia
- 2004 “Galeria Bezdomna”, Kazimierz Dolny
- 2004 ”Glob-All? Young Polish Women Photograph Their World”, Woman Kraft Gallery, Tucson, Arizona, USA
- 2013 „Pięknołyse”, Galeria Teatru na Woli, Warszawa
- 2024 “Year 2023 by Polish Woman Photographers”, Rzeszów