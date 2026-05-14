Wystawa malarstwa Katarzyny Fortuny „Kolor mam we krwi” w Galerii AZ w Siedlcach

– W moim malarstwie punktem wyjścia jest rzeczywistość – pejzaże, wnętrza, przedmioty i postaci zaczerpnięte z codziennego doświadczenia. Interesuje mnie jednak moment, w którym obraz odchodzi od realizmu i staje się bardziej emocjonalnym zapisem nastroju niż wiernym przedstawieniem świata. Kluczową rolę odgrywa dla mnie kolor, szczególnie intensywne zestawienia czerwieni i błękitów, które traktuję jako źródło energii, światła i wewnętrznego napięcia. Inspirują mnie wpływy japońskie – prostota kompozycji, ikebana oraz charakterystyczne, długowieczne sosny obecne zarówno w krajobrazie Japonii, jak i południowej Europy. W swoich pracach szukam równowagi pomiędzy spokojem formy a intensywnością barw. Wyraziste kolory są dla mnie sposobem odzyskiwania energii i odpowiedzią na doświadczenia bardziej mrocznych momentów życia, związanych z depresją. Dzięki nim codzienne sceny zyskują nowy, niemal oniryczny wymiar. – mówi o swojej twórczości malarka Katarzyna Fortuna.

O autorce

Katarzyna Fortuna jest absolwentką Wyższego Studium Fotografii na Wydziale Operatorskim Łódzkiej Szkoły Filmowej, na które dostała się w 1998 roku z najlepszą lokatą spośród wszystkich zdających. Najchętniej fotografuje ludzi. Często też wykorzystuje w swoich zdjęciach obrazy roślin, posługując się symboliką ich formy, koloru i fazy wegetacji. W swoich pracach często porusza problem alienacji jednostki w dobie konsumpcjonizmu, a także obrazuje zjawisko anrdogynii (zacierania się różnic kulturowych między kobietami, a mężczyznami). Ma za sobą doświadczenia związane z fotografią mody i reklamową. Jej zdjęcia pojawiły się na okładkach płyt, między innymi Maanam, De Mono, Anity Lipnickiej, Kora Ola Ola. Współpracowała m.in. z takimi firmami jak: Pomaton EMI, ZIC ZAC, Twój Styl, Playboy, Cosmopolitan, Glamour, PricewaterhouseCoopers, Corporate Profiles. Od 2011 roku zajmuje się również malarstwem sztalugowym i projektowaniem graficznym.

Wykształcenie

1998-2001 Wyższe Studium Fotografii przy Wydziale Operatorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi

2001 Dyplom Licencjacki, praca pt. „Współczesny androgyn w serii portretów pt.ʼRodzajʼ”. Promotor prof. Wojciech Prażmowski.

2001-2003 Wyższe Magisterskie Studium Uzupełniające w Wyższej Szkole Filmowej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi

2011-2015 Wzornictwa Przemysłowe na Wydziale Architektury wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

2015 Dyplom Licencjacki „Niewidzialne bariery”. Promotor prof. Piotr Jaworowski

2014 Shoe Design, Central Saint Martins College, London

2017-2020 Pracownia malarstwa prof. Apoloniusza Węgłowskiego, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Od 2001 członek Związku Polskich Artystów Fotografików

Wybrane wystawy indywidualne:

1999 ”Porterty”, Stara Galeria Związku Polskich Artystów Fotografików, Warszawa

2000 ”Rodzaj”, Galeria Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza, Zakopane

2001 ”Rodzaj”, Stara Galeria Związku Polskich Artystów Fotografików, Warszawa

2002 ”Jestem”, Mała Galeria Związku Polskich Artystów Fotografików i Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa

2003 ”Człowiek, który zszedł na Ziemię”, Między Nami, Warszawa

2003 ” Człowiek, który zszedł na Ziemię”, Galeria 4, Rzeszów

2004 ” Człowiek, który zszedł na Ziemię”, Galeria Levantehaus, Hamburg

2004 ” Człowiek, który zszedł na Ziemię”, Galeria WM, Amsterdam

2004 ” Człowiek, który zszedł na Ziemię”, Pauza, Miesiąc Fotografii, Kraków

2005 “Fortuna x 3“, Gdańska Galeria Fotografii Muzeum Narodowego, Gdańsk

2009 “Każda chwila jest kroplą wiecznośći“, Galeria Fortunabox, Warszawa

2010 “Pocztówki z przyszłości“, Galeria Fortunabox, Warszawa

2013 „Siła piękna”, Galeria NEY, Warszawa

2015 „Siła piękna”, Galeria Fotografii Fortunabox, Warszawa

2016 „Reunion”, Galeria Fotografii Fortunabox, Warszawa

2017 „Painted by Light”, Galeria Fotografii Fortunabox, Warszawa

2018 “Wabi -sabi, the love of imperfection”, Gallery WM, Amsterdam

2019 “Looking at Mnemba Galeria Fotografii Fortunabox, Warszawa

2023 “Declining Beauty”, Galeria Fotografii Fortunabox, Warszawa

Wybrane wystawy grupowe:

2002 „Galeria Bezdomna”, Warszawa

2002 „Galeria Bezdomna”, Katowice

2002 „Mistrzowie Fotografii", Galeria Art New Media, Warszawa

2002 „Galeria Bezdomna”, Warszawa

2003 „Festiwal Fotografii”, Łódź

2003 „Galeria Bezdomna”, Melbourne, Australia

2004 “Galeria Bezdomna”, Kazimierz Dolny

2004 ”Glob-All? Young Polish Women Photograph Their World”, Woman Kraft Gallery, Tucson, Arizona, USA

2013 „Pięknołyse”, Galeria Teatru na Woli, Warszawa

2024 “Year 2023 by Polish Woman Photographers”, Rzeszów