Siedlce: Spotkanie z autorem książki o Robercie Lewandowskim już w czwartek w MBP

Wydarzenie organizowane jest w ramach XXIII Tygodnia Bibliotek i będzie wyjątkową okazją do poznania kulis powstawania jednej z najgłośniejszych sportowych biografii ostatnich lat.

Autor – publicysta sportowy, scenarzysta i były redaktor naczelny TVP Sport – w swojej najnowszej książce przedstawia nieznane dotąd fakty z życia Roberta Lewandowskiego. To opowieść nie tylko o spektakularnej drodze na szczyt, ale również o kulisach wielkiego futbolu, konfliktach, emocjach i trudnych relacjach w świecie sportu.

Dzięki rozmowom z ponad 250 osobami, w tym wywiadom z ikonami futbolu, autor odsłania tajemnice szatni Borussii Dortmund, Bayernu Monachium, FC Barcelony i reprezentacji Polski, pokazując najbardziej szczery i kompletny portret kapitana naszej kadry.

14 maja 2026 r., godzina 18.00, Czytelnia Główna (wejście od ulicy Esperanto).