– Podczas prestiżowego wydarzenia „Dance Top Competition” w Katowicach –organizowanego przez Fundację Michaiła Zubkowa pod patronatem Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie – uczniowie Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca Caro Dance w Siedlcach odnieśli spektakularny sukces, zdobywając aż pięć głównych nagród konkursowych. To wyjątkowe osiągnięcie po raz kolejny potwierdza, że NSST Caro Dance w Siedlcach należy do grona najważniejszych ośrodków profesjonalnej edukacji tanecznej w Polsce. – informuje Grzegorz Orzełowski.
Sukcesy siedleckich tancerzy:
- Kamil Kwiatkowski otrzymał prestiżową nagrodę specjalną – staż w zespole Polski Balet Narodowy Junior przy Teatrze Wielkim – Operze Narodowej za wykonanie wariacji z baletu „Paquita”.
- Kamil Kwiatkowski zdobył również międzynarodowy staż z zakresu tańca współczesnego w Mannheim w Niemczech za wykonanie choreografii „Menage” autorstwa Jakuba Mędrzyckiego.
- Kamil Kwiatkowski za najwyższą łączną punktację w dwóch wymagających stylach – tańcu klasycznym i współczesnym – otrzymał także nagrodę finansową w wysokości 1000 zł.
- Michalina Żelichowska została nagrodzona stażem z zakresu tańca współczesnego w Mannheim. Choreografię do jej prezentacji stworzyła Izabela Orzełowska.
- Marcel Klewek również zdobył staż w zespole baletu współczesnego w Mannheim. Ogromnym powodem do dumy jest fakt, że choreografię do swojego występu stworzył samodzielnie, prezentując nie tylko wysoki poziom wykonawczy, ale także dojrzałość artystyczną i kreatywność.
Sukcesy uczniów NSST Caro Dance są dowodem profesjonalnego i wszechstronnego kształcenia w dziedzinie tańca. Szkoła konsekwentnie przygotowuje młodych artystów do zawodowej kariery scenicznej, rozwijając ich technikę, wrażliwość artystyczną oraz indywidualność twórczą pod okiem wybitnych pedagogów.
