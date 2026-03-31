Młodzi artyści Caro Dance zdobyli aż 17 miejsc medalowych, w tym:

8 złotych medali i pucharów

medali i pucharów 6 srebrnych medali i pucharów

medali i pucharów 3 brązowe medale i puchary

Do tego dochodzi imponująca liczba miejsc finałowych i półfinałowych, co potwierdza wysoki poziom szkolenia młodych tancerzy z Siedlec. Warto podkreślić, że w niektórych kategoriach konkursowych do rywalizacji zgłoszonych było ponad 100 podmiotów z całej Polski, co dodatkowo podnosi rangę osiągniętych wyników.

Ogromną pracę w przygotowanie uczniów włożyła kadra pedagogiczna Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca Caro Dance, która pod kierunkiem dyrektor mgr Iwony Marii Orzełowskiej przygotowała w tym sezonie aż 57 choreografii konkursowych, prezentowanych podczas turniejów i mistrzostw tanecznych.

– Najważniejsze jest dla nas to, że każdy z tych uczniów jest z nami od początku swojej drogi tanecznej. Uczymy dzieci często już od trzeciego roku życia. Przez wiele miesięcy budujemy fundamenty – prawidłową postawę, świadomość ciała i kulturę ruchu. Prawdziwe kształcenie tancerza nie polega na szybkim efekcie, lecz na mądrym i zdrowym rozwoju. – podkreśla Iwona Maria Orzełowska.

Niepubliczna Szkoła Sztuki Tańca Caro Dance od lat realizuje model edukacji artystycznej oparty na systematycznym rozwoju od podstaw, bez poszukiwania „szybkich wyników” poprzez pozyskiwanie już ukształtowanych tancerzy z innych ośrodków.

Szkoła konsekwentnie buduje sukces swoich uczniów od najmłodszych lat, kładąc nacisk nie tylko na wyniki turniejowe, ale przede wszystkim na zdrowy rozwój.

A oto wykaz miejsc medalowych i półfinałowych uczniów szkoły:

1. miejsce - Juniorzy NSST Caro Dance | Ballet Formations Junior Open

| Ballet Formations Junior Open 1. miejsce - Juniorzy X NSST Caro Dance | Ballet Groups Junior Open

| Ballet Groups Junior Open 1. miejsce - Hryhorii Dvorovenko & Kinga Łukasik | Ballet Duos Junior 1 Open

& | Ballet Duos Junior 1 Open 1. miejsce - Julia Rożen | Ballet Repertoire Solo Female Children Open

| Ballet Repertoire Solo Female Children Open 1. miejsce - Kids Mini Caro Dance | Ballet Groups Mini Kids Open

| Ballet Groups Mini Kids Open 1. miejsce - Marcelina Kotobelli & Inga Zelek | Ballet Duos Mini Kids Open

& | Ballet Duos Mini Kids Open 1. miejsce - Laura Sulej | Ballet Solo Female Mini Kids Open

| Ballet Solo Female Mini Kids Open 1. miejsce - Marcelina Kotobelli & Laura Sulej | Modern & Contemporary Duos Mini Kids Open

& | Modern & Contemporary Duos Mini Kids Open 2. miejsce - Dzieci NSST Caro Dance | Ballet Formations Children Open

| Ballet Formations Children Open 2. miejsce - Maria Paczuska | Ballet Repertoire Solo Female Junior 1 Open

| Ballet Repertoire Solo Female Junior 1 Open 2. miejsce - Hryhorii Dvorovenko | Ballet Repertoire Solo Male Junior 1 Open

| Ballet Repertoire Solo Male Junior 1 Open 2. miejsce - Dominika Lewandowska & Wiktor Olszewski | Ballet Duos Children Open

& | Ballet Duos Children Open 2. miejsce - Kids Mini Caro Dance Group | Modern & Contemporary Groups Mini Kids Open

| Modern & Contemporary Groups Mini Kids Open 2. miejsce - Rozalia Łukasiewicz | Ballet Solo Female Mini Kids Open

| Ballet Solo Female Mini Kids Open 3. miejsce - Milena Bogucka & Maria Paczuska | Ballet Duos Junior 2 Open

& | Ballet Duos Junior 2 Open 3. miejsce - Wiktor Filipowicz | Ballet Repertoire Solo Male Junior 1 Open

| Ballet Repertoire Solo Male Junior 1 Open 3. miejsce - Wiktor Filipowicz & Weronika Klimaszewska | Ballet Duos Junior 1 Open

& | Ballet Duos Junior 1 Open 4. miejsce - Weronika Klimaszewska | Ballet Open Classical Solo Female Children Open

| Ballet Open Classical Solo Female Children Open 4. miejsce - Dzieci NSST Caro Dance Group | Ballet Groups Children Open

| Ballet Groups Children Open 4. miejsce - Kinga Łukasik | Ballet Open Classical Solo Female Junior 1 Open

| Ballet Open Classical Solo Female Junior 1 Open 4. miejsce - Kinga Łukasik | Ballet Repertoire Solo Female Junior 1 Open

| Ballet Repertoire Solo Female Junior 1 Open 4. miejsce - Miłosz Całka | Ballet Repertoire Solo Male Junior 1 Open

| Ballet Repertoire Solo Male Junior 1 Open 5. miejsce - Maria Paczuska | Ballet Open Classical Solo Female Junior 1 Open

| Ballet Open Classical Solo Female Junior 1 Open 5. miejsce - Wiktor Olszewski | Modern & Contemporary Solo Male Children Open

| Modern & Contemporary Solo Male Children Open 6. miejsce - Juniorzy Y NSST Caro Dance | Ballet Groups Junior Open

| Ballet Groups Junior Open 7. miejsce - Wiktor Filipowicz | Modern & Contemporary Solo Male Junior 1 Open

| Modern & Contemporary Solo Male Junior 1 Open 7. miejsce - Dominika Lewandowska | Ballet Open Classical Solo Female Children Open

| Ballet Open Classical Solo Female Children Open 8. miejsce - Milena Bogucka | Ballet Repertoire Solo Female Junior 2 Open

| Ballet Repertoire Solo Female Junior 2 Open 8. miejsce - Hryhorii Dvorovenko | Modern & Contemporary Solo Male Junior 1 Open

| Modern & Contemporary Solo Male Junior 1 Open 9. miejsce - Miłosz Całka | Modern & Contemporary Solo Male Junior 1 Open

| Modern & Contemporary Solo Male Junior 1 Open 9. miejsce - Oliwia Wyczółkowska | Ballet Repertoire Solo Female Junior 1 Open

| Ballet Repertoire Solo Female Junior 1 Open 10. miejsce - Lena Skaruz | Ballet Repertoire Solo Female Junior 1 Open

| Ballet Repertoire Solo Female Junior 1 Open 11. miejsce - Dzieci NSST Caro Dance | Modern & Contemporary Formations Children Open

| Modern & Contemporary Formations Children Open 11. miejsce - Julia Rożen & Sara Wereszczyńśka | Modern & Contemporary Duos Children Open

& | Modern & Contemporary Duos Children Open 12. miejsce - Julia Hawryś | Modern & Contemporary Solo Female Mini Kids Open

| Modern & Contemporary Solo Female Mini Kids Open 12. miejsce - Diana Jaroszyńska & Kaja Parafińska | Modern & Contemporary Duos Children Open

& | Modern & Contemporary Duos Children Open 13. miejsce - Hryhorii Dvorovenko & Jola Księżopolska | Modern & Contemporary Duos Junior 1 Open

& | Modern & Contemporary Duos Junior 1 Open 13. miejsce - Dominika Lewandowska & Wiktor Olszewski | Modern & Contemporary Duos Children Open

& | Modern & Contemporary Duos Children Open 13. miejsce - Marcelina Kotobelli | Modern & Contemporary Solo Female Mini Kids Open

| Modern & Contemporary Solo Female Mini Kids Open 14. miejsce - Lena Skaruz & Kinga Łukasik | Modern & Contemporary Duos Junior 1 Open

& | Modern & Contemporary Duos Junior 1 Open 14. miejsce - Dzieci NSST Caro Dance Group | Modern & Contemporary Groups Children Open

| Modern & Contemporary Groups Children Open 15. miejsce - Oliwia Grochala & Alicja Głuchowska | Modern & Contemporary Duos Junior 2 Open

& | Modern & Contemporary Duos Junior 2 Open 15. miej sce - Łucja Jaroszyńska & Oliwia Łuka | Modern & Contemporary Duos Junior 1 Open

& | Modern & Contemporary Duos Junior 1 Open 15. miejsce - Oliwia Grochala | Ballet Repertoire Solo Female Junior 2 Open

| Ballet Repertoire Solo Female Junior 2 Open 16. miejsce - Jolanta Księżopolska | Ballet Open Classical Solo Female Children Open

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Źródło: inf. pras. CKiS