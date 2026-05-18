„Uprzejmie informujemy, że w związku z przypadającymi od 22 do 24 maja Dniami Łukowa, w sobotę 23 maja nie będzie funkcjonowało targowisko miejskie przy ul. Prusa. Powodem będą prace związane z organizacją w tym miejscu imprezy masowej.

Ponadto z uwagi na obecność na tym terenie wesołego miasteczka, w czwartek 21 maja będzie ograniczony dostęp do targowiska. Dzień targowy odbędzie się w sposób normalny, natomiast mogą występować problemy z zaparkowaniem pojazdów na tym terenie. Za utrudnienia przepraszamy.” – czytamy w oficjalnym komunikacie Urzędu Miasta Łuków.

W sobotę 23 maja targowisko w Łukowie będzie nieczynne