Siedlecki Helios zaprasza na Filmowe Poranki z serią bajek: „Świnka Peppa, cz. 2”

Zestaw bajek w ramach Filmowych Poranków w Heliosie „Świnka Peppa, cz.2”:
- Czkawka,
- Rowery,
- Sekrety,
- Leć, latawcu,
- Instrumenty muzyczne,
- Żaby, robaki i motyle,
- Przebieranki,
- Nowe buty,
- Szkolny festyn,
- Urodziny Mamy Świnki.
Czas trwania pokazów: 50 minut. Projekcję Filmowych Poranków poprzedzają konkursy i zabawy na sali kinowej. Projekcja już w niedzielę, 24 maja, o godzinie 10:30.
Peppa to mała świnka w czerwonej sukience. Jest rozbrykana, ciekawska, bardzo pomysłowa i uwielbia przygody. Świnka lubi czekoladowe ciasteczka, przyjęcia urodzinowe oraz rowerowe wycieczki i pikniki. Najbardziej jednak kocha swoje błotnisko, bo co jest lepszego na świecie niż skakanie w deszczu przez kałuże.
