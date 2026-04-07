Pijany 53‑latek dwukrotnie w ciągu doby zatrzymany przez policję za jazdę w stanie nietrzeźwości

Do zdarzenia doszło w Niedzielę Wielkanocną, 5 kwietnia. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim otrzymał zgłoszenie o nietrzeźwym kierującym, który poruszał się samochodem osobowym marki Ford Mustang.

– Podczas patrolu terenu miasta Sokołów Podlaski, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego zauważyli wskazany samochód i próbowali go zatrzymać. W związku z zignorowaniem sygnałów świetlnych i dźwiękowych wydawanych mu do zatrzymania, mundurowi rozpoczęli pościg. W wyniku nadmiernej prędkości, kierujący stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w skarpę przydrożnego rowu, a następnie uderzył w drzewo i dachował. Odniósł on obrażenia ciała. Kierowcą okazał się 53-letni mieszkaniec powiatu sokołowskiego. Badanie alkomatem wykazało u niego prawie 3 promile alkoholu w organizmie. – informuje mł. asp. Aneta Szurowska z sokołowskiej komendy.

Co więcej, po sprawdzeniu danych mężczyzny w policyjnej bazie, okazało się, że w ciągu ostatnich 24 godzin został on już zatrzymany przez policję. Wtedy także był nietrzeźwy.

– 53-letni mieszkaniec powiatu sokołowskiego, poprzedniego dnia (4 kwietnia), w Brzozowie Kolonii w gminie Sokołów Podlaski także został zatrzymany do kontroli przez sokołowskich mundurowych, i tego dnia przeprowadzone badanie alkomatem wykazało u niego prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie. W wyniku sprawdzenia okazało się też, że samochód nie posiada ważnego badania technicznego, którego termin upłynął ponad rok temu. Mundurowi zatrzymali kierowcy prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny pojazdu. – mówi mł. asp. Aneta Szurowska.

Teraz mężczyzna stanie przed sądem, gdzie odpowie za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości oraz niedostosowanie się do polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów.