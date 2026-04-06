Powiat siedlecki: kilkadziesiąt interwencji strażaków w związku z wichurą w lany poniedziałek

Monika Półbratek
2026-04-06 16:51

Już od wczesnych godzin rannych w Poniedziałek Wielkanocny, 6 kwietnia, lokalni strażacy mieli pełne ręce roboty. Silne podmuchy wiatru połączone z opadami ulewnego deszczu, spowodowały konieczność aż kilkudziesięciu interwencji na terenie Siedlec i powiatu. Najczęściej strażacy wyjeżdżali do usuwania połamanych drzew. Zdarzały się też zerwane dachy i uszkodzone linie energetyczne.

– W związku z występowaniem silnego wiatru na terenie powiatu siedleckiego, Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Siedlcach odnotowało około 60 interwencji związanych głównie z usuwaniem powalonych drzew, połamanych konarów oraz zabezpieczaniem uszkodzonej infrastruktury. W wyniku zdarzeń uszkodzeniu uległy dachy na czterech budynkach. Na chwilę obecną nie odnotowano osób poszkodowanych. – powiedział nam kpt. Daniel Czapski z Komendy Miejskiej PSP w Siedlcach.

Strażacy wciąż na bieżąco usuwają skutki zgłaszanych zdarzeń i zabezpieczają miejsca, które stwarzają zagrożenie. Według prognoz, silny wiatr może utrzymywać się jeszcze aż do godzin wieczornych.

Druhowie ochotnicy i strażacy apelują do mieszkańców o ostrożność na drogach i chodnikach. Proszą o omijanie miejsc, w których pracują służby. Nie wolno też zbliżać się do zerwanych przewodów elektrycznych, a w razie zagrożenia, należy zadzwonić pod numer alarmowy 112. 

