Siedlecka policja zachęca do bezpłatnego znakowania jednośladów w ramach akcji „Oznakuj swój rower”

Monika Półbratek
2026-04-07 13:27

Siedleccy mundurowi zapraszają mieszkańców do udziału w tegorocznej akcji „Oznakuj swój rower”, prowadzonej przez Rewiry Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa rowerów oraz ułatwienie ich identyfikacji w przypadku kradzieży. Akcja startuje 11 kwietnia i będzie się odbywać cyklicznie, aż do 26 września 2026 r.

Autor: KMP w Siedlcach/ Materiały prasowe

„Oznakuj swój rower”

Z doświadczeń policjantów wynika, że wiosną cykliści niejednokrotnie pozostawiają swoje rowery bez zabezpieczenia przed sklepami, uczelniami czy bibliotekami miejskimi. Takie jednoślady często padają wówczas łupem złodziei. Dodatkowym zabezpieczeniem dla rowerów będzie ich oznakowanie.

Kiedy i gdzie można oznakować rower?

Znakowanie rowerów odbywać się będzie w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca, w godzinach 10:00–14:00, przed budynkiem Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, przy ul. Starowiejskiej 66, w niżej wymienionych terminach:

  • 11 kwietnia 2026 r.
  • 25 kwietnia 2026 r.
  • 09 maja 2026 r.
  • 23 maja 2026 r.
  • 13 czerwca 2026 r.
  • 27 czerwca 2026 r.
  • 11 lipca 2026 r.
  • 25 lipca 2026 r.
  • 08 sierpnia 2026 r.
  • 22 sierpnia 2026 r.
  • 12 września 2026 r.
  • 26 września 2026 r.

Dlaczego warto oznakować swój rower?

Znakowanie rowerów to skuteczna metoda na zabezpieczenie jednośladu przed kradzieżą. Oznakowany rower zostaje wpisany do policyjnej bazy danych, co zwiększa szanse na jego odnalezienie w przypadku zaginięcia lub kradzieży. Warto pamiętać, że rower oznakowany jest mniej atrakcyjny dla złodziei, a dzięki temu mniej narażony na kradzieże. Znakowanie jest bezpłatne. – informuje kom. Ewelina Radomyska, oficer pasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Jak wygląda proces znakowania roweru?

Podczas akcji funkcjonariusze:

  • nanoszą specjalne oznaczenie na rower,
  • rejestrują pojazd w policyjnej bazie,
  • wydają właścicielowi dokument potwierdzający oznakowanie.

Co należy ze sobą zabrać?

Aby oznakować rower, należy mieć przy sobie:

  • dowód tożsamości,
  • dokument potwierdzający własność roweru (np. paragon, faktura, umowa kupna-sprzedaży). Jeżeli go nie posiadamy, wystarczy poświadczenie, że jesteśmy właścicielami pojazdu.

Źródło: KMP Siedlce

