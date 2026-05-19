Spotkanie z Markiem Budziszem „Przyszłość Europy rozstrzyga się teraz” w Muzeum Regionalnym w Siedlcach

Wydarzenie w Muzeum Regionalnym w Siedlcach będzie poświęcone aktualnej sytuacji geopolitycznej Polski oraz wschodniej flanki NATO. Podczas spotkania zostaną poruszone następujące tematy: kwestie bezpieczeństwa państwa, scenariusze polityczno-militarne, przed którymi stoi Polska, a także budowy własnego potencjału odstraszania i wzmacniania zdolności obronnych kraju. Nie zabraknie również refleksji nad przyszłością Europy w obliczu dynamicznych zmian zachodzących w świecie.

Marek Budzisz z wykształcenia jest historykiem i absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Jest uznawany za jednego z najwybitniejszych polskich ekspertów specjalizujących się w tematyce Rosji oraz obszaru postsowieckiego. W latach 1997-2001 był doradcą ministra szefa Kancelarii Premiera rządu Jerzego Buzka, a także doradcą Ministra Finansów. Obecnie pełni funkcję dyrektora w prywatnym funduszu inwestycyjnym. Jest również cenionym dziennikarzem i publicystą. Regularnie występuje jako ekspert w popularnych kanałach internetowych, takich jak „Wolski o wojnie”, „Historia Realna”, „Układ Otwarty”. Należy do zespołu think thanku Strategy&Future założonego przez Jacka Bartosiaka. Specjalizuje się w problematyce Europy Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Rosji, Ukrainy, Białorusi, Rumunii i Mołdawii. Jest autorem wielu głośnych i cenionych książek: „Samotność strategiczna Polski”, „Wszystko jest Wojną”, „Rosyjska kultura strategiczna” czy „Obywatelska armia Rzeczypospolitej. Ani branka, ani służba”.

Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa, geopolityki i przyszłości Europy. Spotkanie będzie okazją do wysłuchania eksperckiej analizy bieżącej sytuacji międzynarodowej oraz zadania pytań jednemu z najbardziej rozpoznawalnych polskich komentatorów spraw wschodnich.

Spotkanie w Muzeum Regionalnym w Siedlcach odbędzie się już w najbliższy czwartek 21 maja o godz. 18.00. Wstęp 2 zł.