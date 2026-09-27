Samochód uderzył w drzewo i stanął w płomieniach , zginął kierowca. Tragedia w powiecie łukowskim!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-09-27 20:27

Do koszmarnego wypadku doszło w sobotę ( 26 września) wieczorem na drodze powiatowej Hordzież-Czarna w powiecie łukowskim. Auto osobowe wypadło z trasy i uderzyło w drzewo, doszło do pożaru pojazdu, nie żyje jedna osoba.

- O godz. 21:15 nasza jednostka została zadysponowana do wypadku drogowego na drodze powiatowej Hordzież-Czarna Po dojeździe na miejsce okazało się, że w wyniku zdarzenia doszło do pożaru pojazdu, który w chwili naszego przybycia był już w całości objęty ogniem. Niezwłocznie przystąpiliśmy do działań gaśniczych oraz zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Po ugaszeniu pożaru okazało się, że wewnątrz pojazdu znajdował się kierowca – relacjonują strażacy z OSP Serokomla.

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Ze wstępnych ustaleń wynika, że na wysokości miejscowości Bielany Duże kierujący Volkswagenem Polo uderzył w drzewo. Auto zapaliło się, a gdy na miejsce przybyli ratownicy ogień doszczętnie strawił samochód. Po ugaszeniu pożaru w środku samochodu znaleziono zwęglone zwłoki.

Okoliczności i przyczyny zdarzenia wyjaśnia policja.

fot. OSP Serokomla

Strażacy przy wraku spalonego auta po uderzeniu w drzewo. O tragicznym wypadku w powiecie łukowskim czytaj w Eska Siedlce.
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