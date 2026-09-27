Samochód uderzył w drzewo i stanął w płomieniach , zginął kierowca. Tragedia w powiecie łukowskim!

- O godz. 21:15 nasza jednostka została zadysponowana do wypadku drogowego na drodze powiatowej Hordzież-Czarna Po dojeździe na miejsce okazało się, że w wyniku zdarzenia doszło do pożaru pojazdu, który w chwili naszego przybycia był już w całości objęty ogniem. Niezwłocznie przystąpiliśmy do działań gaśniczych oraz zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Po ugaszeniu pożaru okazało się, że wewnątrz pojazdu znajdował się kierowca – relacjonują strażacy z OSP Serokomla.