Samochód uderzył w drzewo i stanął w płomieniach , zginął kierowca. Tragedia w powiecie łukowskim!

- O godz. 21:15 nasza jednostka została zadysponowana do wypadku drogowego na drodze powiatowej Hordzież-Czarna Po dojeździe na miejsce okazało się, że w wyniku zdarzenia doszło do pożaru pojazdu, który w chwili naszego przybycia był już w całości objęty ogniem. Niezwłocznie przystąpiliśmy do działań gaśniczych oraz zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Po ugaszeniu pożaru okazało się, że wewnątrz pojazdu znajdował się kierowca – relacjonują strażacy z OSP Serokomla.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że na wysokości miejscowości Bielany Duże kierujący Volkswagenem Polo uderzył w drzewo. Auto zapaliło się, a gdy na miejsce przybyli ratownicy ogień doszczętnie strawił samochód. Po ugaszeniu pożaru w środku samochodu znaleziono zwęglone zwłoki.
Okoliczności i przyczyny zdarzenia wyjaśnia policja.
fot. OSP Serokomla