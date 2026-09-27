14-latek na hulajnodze zderzył się z samochodem, helikopterem LPR przetransportowano go do szpitala

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-09-27 19:32

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w niedzielę ( 27 września) po południu na drodze Olszewice – Mrozy w powiecie mińskim. 14-latek jadący hulajnogą elektryczną zderzył się z samochodem osobowym.

- Do zdarzenia doszło przed godz. 16.00 na trasie Olszewice – Mrozy. 14-latek poruszający się hulajnogą elektryczną wyjechał z drogi podporządkowanej i zderzył się z prawidłowo jadącym samochodem marki Skoda kierowanym przez 65-letniego mężczyznę. 14-latek helikopterem LPR został przetransportowany do szpitala - mówi mł. asp. Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

Policjanci ustalili, że kierujący samochodem mężczyzna był trzeźwy i miał stosowne uprawnienia do kierowania pojazdem.

Fot. OSP Mrozy

14-latek na hulajnodze zderzył się z samochodem
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