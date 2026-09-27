14-latek na hulajnodze zderzył się z samochodem, helikopterem LPR przetransportowano go do szpitala

- Do zdarzenia doszło przed godz. 16.00 na trasie Olszewice – Mrozy. 14-latek poruszający się hulajnogą elektryczną wyjechał z drogi podporządkowanej i zderzył się z prawidłowo jadącym samochodem marki Skoda kierowanym przez 65-letniego mężczyznę. 14-latek helikopterem LPR został przetransportowany do szpitala - mówi mł. asp. Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.