38-latek na hulajnodze zderzył się z samochodem, mężczyzna zginął na miejscu!

Tragedia pod Sokołowem Podlaskim. Nie żyje 38-latek

W czwartek (24 września) około godziny 19:10, na drodze krajowej nr 63 w Sabniach, na skrzyżowaniu ulic Słoneczna i Leśna, doszło do tragicznego wypadku drogowego z udziałem hulajnogi elektrycznej i samochodu osobowego.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący hulajnogą elektryczną, 38-letni mieszkaniec powiatu sokołowskiego, najprawdopodobniej nie zastosował się do znaku B-20 „STOP” i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu samochodem marki Toyota, 30-letniemu mieszkańcowi powiatu sokołowskiego, doprowadzając do zderzenia pojazdów. Kierujący Toyotą był trzeźwy. W wyniku odniesionych obrażeń, 38-latek poniósł śmierć na miejscu – informuje mł. asp. Aneta Szurowska z Komendy powiatowej policji w Sokołowie Podlaskim.

Policjanci pod nadzorem prokuratora wykonywali czynności zmierzające do dokładnego wyjaśnienie przebiegu i wszystkich okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Nad tekstem znajdziecie galerię ze zdjęciami z miejsca dramatu.