Węgrów: Pijany 16-latek jechał hulajnogą elektryczną. Został zatrzymany przez policję!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-09-23 14:36

Na jednej z ulic Węgrowa policjanci zatrzymali 16-latka jadącego hulajnogą elektryczną – okazało się, że młodzieniec jest pod wpływem alkoholu.

hulajnoga
Autor: KPP Węgrów/ Materiały prasowe

- 18 września, około godziny 19:50, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego w Węgrowie na ul. Szerokiej zauważyli kierującego hulajnogą elektryczną, który poruszał się bez wymaganego oświetlenia. Po zatrzymaniu do kontroli okazało się, że kierującym jest 16-latek, który:nie posiadał przy sobie wymaganej karty rowerowej, poruszał się niesprawną technicznie hulajnogą, hulajnoga nie była prawidłowo dopuszczona do ruchu, kierował pod wpływem alkoholu. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało 1,22‰ alkoholu w wydychanym powietrzu – informuje KPP w Węgrowie.

Po zakończeniu czynności 16-latek oraz hulajnoga zostali przekazani opiekunowi prawnemu. O dalszym losie nieletniego zdecyduje sąd.

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