Węgrów: Pijany 16-latek jechał hulajnogą elektryczną. Został zatrzymany przez policję!

- 18 września, około godziny 19:50, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego w Węgrowie na ul. Szerokiej zauważyli kierującego hulajnogą elektryczną, który poruszał się bez wymaganego oświetlenia. Po zatrzymaniu do kontroli okazało się, że kierującym jest 16-latek, który:nie posiadał przy sobie wymaganej karty rowerowej, poruszał się niesprawną technicznie hulajnogą, hulajnoga nie była prawidłowo dopuszczona do ruchu, kierował pod wpływem alkoholu. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało 1,22‰ alkoholu w wydychanym powietrzu – informuje KPP w Węgrowie.