Betonowe bloczki na torach w Jedlance. Mogło dojść do wykolejenia się pociągów. Sprawę badają służby!

- 22 września w godzinach wieczornych otrzymaliśmy zgłoszenie o zdarzeniu, do którego doszło na szlaku kolejowym w miejscowości Jedlanka, w powiecie łukowskim. Ze zgłoszenia wynikało, że jadące w przeciwnych kierunkach dwa pociągi towarowe najechały na leżące na torach betonowe bloczki. Wskutek najechania na przeszkody w obu lokomotywach uszkodzeniu uległy przednie zgarniacze. Nie doszło do wykolejenia składów. Żaden z maszynistów nie odniósł obrażeń. Ruch kolejowy w miejscu zdarzenia został wstrzymany na kilka godzin. W związku z podejrzeniem naruszenia bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej, na miejscu czynności wykonywali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie oraz kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, a także policyjni kontrterroryści z SPKP w Lublinie – informuje aspirant sztabowy Marcin Józwik z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.
O zdarzeniu poinformowano również Prokuratora Okręgowego, funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji, Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych.
Wstępnie wykonane pod nadzorem prokuratora oględziny nie ujawniły obecności materiałów wybuchowych.
- Czynności prowadzone są wstępnie w kierunku artykułu 173 Kodeksu Karnego i dotyczą sprowadzenia katastrofy w komunikacji – dodaje aspirant sztabowy Marcin Józwik.
Na razie nikt nie został zatrzymany w tej sprawie.