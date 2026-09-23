Betonowe bloczki na torach w Jedlance. Mogło dojść do wykolejenia się pociągów. Sprawę badają służby!

- 22 września w godzinach wieczornych otrzymaliśmy zgłoszenie o zdarzeniu, do którego doszło na szlaku kolejowym w miejscowości Jedlanka, w powiecie łukowskim. Ze zgłoszenia wynikało, że jadące w przeciwnych kierunkach dwa pociągi towarowe najechały na leżące na torach betonowe bloczki. Wskutek najechania na przeszkody w obu lokomotywach uszkodzeniu uległy przednie zgarniacze. Nie doszło do wykolejenia składów. Żaden z maszynistów nie odniósł obrażeń. Ruch kolejowy w miejscu zdarzenia został wstrzymany na kilka godzin. W związku z podejrzeniem naruszenia bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej, na miejscu czynności wykonywali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie oraz kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, a także policyjni kontrterroryści z SPKP w Lublinie – informuje aspirant sztabowy Marcin Józwik z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.