Tragiczny wypadek na remontowanym odcinku drogi. Nie żyje kierowca!

Do zdarzenia doszło we wtorek (22 września) po południu w Piastowie w gminie Żelechów. Na remontowanym odcinku drogi wojewódzkiej nr 807 samochód ciężarowy należący do firmy prowadzącej prace drogowe zjechał z jezdni, a następnie uderzył w drzewo.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że kierowca pojazdu, 62‑letni pracownik odbierający na wywrotkę zerwany przez frezarkę asfalt, prawdopodobnie zasłabł za kierownicą. Ciężarówka stoczyła się z drogi i uderzyła w drzewo. Mimo natychmiastowej reakcji świadków oraz podjętej reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować. 62‑latek poniósł śmierć na miejscu. Jego ciało zostało zabezpieczone do dalszych czynności procesowych - informuje kom. Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Policjanci wyjaśniają teraz szczegółowe okoliczności zdarzenia drogowego oraz przyczyny śmierci kierowcy. Rodzinie i bliskim zmarłego składamy wyrazy współczucia. Ku przestrodze, w artykule publikujemy galerię ze zdjęciami z miejsca tragedii.