Premiera spektaklu Teatru ES „Król Maciuś I” zainauguruje II Festiwal Teatrów dla Dzieci „Dzieci mają głos” w CKiS w Siedlcach

„Król Maciuś Pierwszy” w wykonaniu siedleckich aktorów to współczesna adaptacja teatralna klasycznej powieści Janusza Korczaka, stworzona przez cenioną polską dramatopisarkę Martę Guśniowską. Dynamiczna i przystępna dla najmłodszych widzów forma, która z humorem i mądrością ukazuje zmagania dziesięcioletniego chłopca z trudami rządzenia państwem. Sztuka opowiada o małym Maciusiu, który po śmierci ojca niespodziewanie zostaje królem. Mierzy się z problemami wagi państwowej, dorosłymi ministrami oraz buntem dzieci, wprowadzając radykalne reformy. Maciuś stara się jak może, by być dobrym, mądrym, odważnym i sprawiedliwym królem. Okazuje się jednak, że to bardzo trudne zadanie, nawet dla dorosłego człowieka, a co dopiero dla małego chłopca. Czy maleńki król poradzi sobie z tym wyzwaniem? Taniec, muzyka, śpiew. Ciekawa scenografia, kolorowe kostiumy, multimedia i 30-osobowa obsada.

Autor: CKiS w Siedlcach/ Materiały prasowe

scenariusz: Marta Guśniowska | reżyseria, muzyka, scenografia: Robert Protasewicz | teksty piosenek: Urszula Gotowicka | choreografia: Dominik Bobryk | przygotowanie wokalne: Agnieszka Wilczyńska w rolach głównych: król Maciuś: Patryk Protasewicz, Felek: Jan Harke, minister wojny: Michał Wyrzykowski, minister finansów: Robert Protasewicz, minister czegoś tam: Paweł Skolimowski, król odległego państwa: Maciej Czapski, dziennikarka: Dorota Kaczorek, król Bum-Drum: Marcin Czapczak, Klu-Klu: Weronika Babulewicz/Liliana Nużyńska, planszov: Adam Tarkowski | Grupa wokalno-aktorsko-taneczna Teatru ES | Teatr Dziecięcy DRAMMA-MIA

Premiera już w niedzielę, 27 września o godz. 16:00. Dodatkowe przedstawienie, PREMIERA na BIS odbędzie się w niedzielę, 4 października o godz. 16:00.

Więcej informacji w kasie CKiS (tel. 25 794 31 89) oraz online: https://biletyna.pl/spektakl/Krol-Macius-Pierwszy-Teatr-ES/Siedlce

Projekt współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Źródło: inf. pras. CKiS