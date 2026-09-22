Ruszyła kolejna edycja kampanii profilaktycznej „Widzę – Rozmawiam – Reaguję” w Siedlcach

– Podczas tegorocznej kampanii trochę będziemy bazowali na wypracowanych metodach pracy, czyli oprócz konferencji rozpoczynającej i zamykającej kampanię, będą warsztaty, konkurs plastyczny i konkurs na scenkę profilaktyczną. Na pewno będą też debaty młodzieżowe i dla dorosłych, a także listy do dorosłych, ale przede wszystkim nasza uwaga będzie skoncentrowana na warsztatach. – zapowiada Edyta Biarda, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach.

Warto dodać, że w ramach tegorocznych działań nie jest planowana organizacja miejskiej wywiadówki, która odbywała się w Siedlcach w latach ubiegłych. Podczas tych spotkań mieszkańcy miasta i okolic mogli nie tylko posłuchać opinii i porad specjalistów, ale też dowiedzieć się więcej o problemach, jakie sami młodzi ludzie uznali za najbardziej istotne. Opowiadali o nich w trakcie organizowanych w Urzędzie Miasta debat młodzieżowych.

– W poprzednich edycjach, mimo cudownych prelegentów i tematów, które wydawały się bardzo istotne, i które podrzucali nam sami uczniowie, prosząc nas, żeby właśnie na te tematy porozmawiać z ich rodzicami, niestety, wśród rodziców wywiadówka jakoś nie chwyciła, nie cieszyła się wielką popularnością. Zdecydowaliśmy więc, że tym razem rodziców będziemy zapraszali tak jak wszystkich dorosłych, na konferencję rozpoczynającą i podsumowującą kampanię. – wyjaśnia Edyta Biarda.

Uczestnicy inauguracji tegorocznej kampanii mogli posłuchać kilku wykładów:

Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę opowiedział o zagrożeniach, które niesie dla młodzieży poniżej 15. roku życia korzystanie z mediów społecznościowych, a także o sposobach chronienia dzieci i nastolatków korzystających z Internetu.

z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę opowiedział o zagrożeniach, które niesie dla młodzieży poniżej 15. roku życia korzystanie z mediów społecznościowych, a także o sposobach chronienia dzieci i nastolatków korzystających z Internetu. Następnie psycholog dr Aleksandra Piotrowska podpowiedziała dorosłym, jak mogą sobie radzić z własnymi problemami, agresją, wypaleniem i poczuciem bezsilności.

podpowiedziała dorosłym, jak mogą sobie radzić z własnymi problemami, agresją, wypaleniem i poczuciem bezsilności. O tym jak pomóc dziecku zdjąć maskę idealnego życia i nauczyć je akceptować własne słabości, ucząc je szczerze mówić o swoich problemach, opowiadała psycholog Maria Rotkiel.

Na zakończenie, reprezentująca IPA Rejonu Siedleckiego Monika Makać-Mikołajczyk oraz Barbara Jastrzębska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach opowiedziały o planowanych na ten rok działaniach w ramach kampanii, które będą realizowane w siedleckich szkołach podstawowych i średnich.

– Współczesna młodzież dorasta w świecie, w którym zagrożenie nie kończy się wraz z wyjściem ze szkoły czy za zamkniętymi drzwiami domu. Coraz częściej pojawia się ono również w telefonie, w mediach społecznościowych i przestrzeni internetowej. Dlatego tak ważne jest, abyśmy jako dorośli widzieli, rozmawiali i reagowali. – podsumowuje kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Kampania profilaktyczna „Widzę – Rozmawiam – Reaguję. O zagrożeniach czyhających na współczesną młodzież” będzie realizowana przez cały rok szkolny 2026/27. Radio ESKA tradycyjnie objęło ją opieką medialną.