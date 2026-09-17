Spotkanie pokoleń – żywa lekcja historii w Zakładzie Karnym w Siedlcach

Zbigniew Daab ps. „Kapiszon” (ur. 1929) to uczestnik Powstania Warszawskiego, żołnierz Armii Krajowej oraz harcerz Szarych Szeregów. Przyjmował pseudonimy: „Polek” (w konspiracji) i „Kapiszon” (w czasie Powstania Warszawskiego). Formacja: Obwód IV Ochota Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej, kompania „Gustawa”.Stopień wojskowy: strzelec.

W sierpniu 1944 roku Zbigniew Daab miał zaledwie 15 lat. Przed wybuchem walk należał do Szarych Szeregów i brał udział w tajnym nauczaniu. Walczył na Ochocie, m.in. w rejonie Zieleniaka w pierwszych dniach zrywu .Po wojnie aktywnie dzielił się swoimi wspomnieniami o życiu w okupowanej Warszawie, pomocy dla getta oraz realiach walk powstańczych.

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– Takie spotkanie kulturalno-oświatowe w warunkach izolacji penitencjarnej było wyjątkową okazją do poznania historii z perspektywy człowieka, który sam walczył o wolność Ojczyzny. – podkreśla ppor. Monika Rosocha, rzecznik prasowy dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach. – Była to cenna lekcja patriotyzmu, odwagi i poświęcenia, a także refleksja nad wartościami, które kształtują nasze życie. Pamięć o bohaterach Powstania Warszawskiego pozostaje ważnym elementem wychowania i społecznej reintegracji. – dodaje.

Spotkania tego rodzaju mają szczególne znaczenie w procesie resocjalizacji. Uczą osadzonych szacunku do drugiego człowieka, odpowiedzialności, patriotyzmu i refleksji nad własnym życiem. Bezpośredni kontakt z bohaterem historii pozwala czerpać wartości i doświadczenia, które wspierają kształtowanie właściwych postaw społecznych oraz przygotowanie do powrotu do społeczeństwa.

Źródło: inf. pras. ZK Siedlce