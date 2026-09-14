Siedlce: Roznegliżowany, agresywny mężczyzna na ul. Rynkowej – interweniowała policja!

W piątek ( 11 września) około godz. 14.00 na ul. Rynkowej w Siedlcach pojawił się mężczyzna bez koszulki, a temperatura tego dnia była raczej umiarkowana. Mężczyzna zachowywał się dość dziwnie, wychodził na środek ulicy, głośno krzyczał i zaczepiał przechodniów. Nasza czytelniczka, która była świadkiem zdarzenia napisała, że miał przy sobie nóż.

Świadkowie wezwali na miejsce policję. Zapytaliśmy jaki był finał interwencji wobec dziwnie zachowującego się mężczyzny.