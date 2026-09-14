Muzeum Regionalne w Siedlcach zaprasza od 18 września na dwie nowe wystawy grafik i obrazów

„Droga mnie układa. Grafiki Weroniki Marszelewskiej”

Wystawa Weroniki Marszelewskiej podejmuje temat drogi rozumianej wieloznacznie – zarówno dosłownie, jak i metaforycznie. Artystka, posługując się małą formą graficzną i techniką wypukłodruku, prezentuje cykle „Skalny świat” i „Nie-uchwytne”, a także prace powstałe podczas rezydencji artystycznej w Japonii.

Wśród nich znalazły się m.in. „Improwizacja”, „Nigdy więcej”, „Światełko nadziei” oraz „Pierwsze wrażenie”, wykonane tradycyjną techniką drzeworytu japońskiego.

Autor: Muzeum Regionalne w Siedlcach/ Materiały prasowe

Weronika Marszelewska jest absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2015 roku uzyskała z wyróżnieniem dyplom magisterski na kierunku grafika, a w 2019 roku stopień doktora w dziedzinie sztuk pięknych. Brała udział w ponad 70 wystawach zbiorowych i 11 indywidualnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, prezentując swoje prace łącznie w 18 państwach.

Jest laureatką nagród w międzynarodowych konkursach graficznych oraz krajowych programów stypendialnych. W 2025 roku uczestniczyła w rezydencji artystycznej MI-LAB w Echizen w Japonii. Jej prace znajdują się w polskich i zagranicznych kolekcjach instytucjonalnych oraz prywatnych.

Wystawa „Droga mnie układa. Grafiki Weroniki Marszelewskiej” będzie prezentowana do 29 listopada 2026 roku.

„Maciej Tołwiński. Obrazy z wnętrza”

Drugą z otwieranych tego wieczoru ekspozycji będą „Obrazy z wnętrza” Macieja Tołwińskiego. Artysta, specjalizujący się w technice kolażu, snuje opowieść o zwyczajnych przedmiotach, które w jego pracach zyskują własny język oraz nowe, często nieoczywiste znaczenia.

Od kilku lat Tołwiński tworzy pełne ironii, dystansu i humoru swoiste pamiętniki komentujące życie codzienne. Malując, utrwala ulotne myśli, codzienność oraz ważne dla niego momenty. Powstające prace stają się osobistymi znakami czasu i sentymentalną „ściągawką” z życia. Proces twórczy jest dla artysty także sposobem lepszego poznawania samego siebie i próbą skłonienia odbiorców do własnych refleksji.

Do najważniejszych cykli w jego twórczości należą „Racje czy wariacje”, „Przekroje Maćka”, „Lata dzieciństwa” oraz „Wielkoformatowy Nowy Jork”.

Autor: Muzeum Regionalne w Siedlcach/ Materiały prasowe

Maciej Tołwiński urodził się w 1981 roku w Siedlcach. Jest absolwentem pedagogiki z plastyką Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Ma na swoim koncie 12 wystaw indywidualnych oraz udział w ponad 50 wystawach zbiorowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jest stypendystą Prezydenta Miasta Siedlce oraz członkiem siedleckiej grupy „Ławeczka”.

Obecnie pracuje jako asystent na Wydziale Sztuki Uniwersytetu w Siedlcach, gdzie prowadzi zajęcia z projektowania graficznego, grafiki edytorskiej oraz artystycznych projektów interdyscyplinarnych. Jest również pomysłodawcą i redaktorem naczelnym uniwersyteckiego czasopisma „Mięso”.

Wystawa „Maciej Tołwiński. Obrazy z wnętrza” będzie prezentowana do 1 listopada 2026 roku.

Jeden wieczór, dwa artystyczne światy

Otwarcie obu ekspozycji odbędzie się 18 września 2026 roku o godz. 18.00 w Muzeum Regionalnym im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach. To niecodzienna okazja, by podczas jednej wizyty zobaczyć dwie różne wystawy i dwa odmienne sposoby opowiadania o świecie – od grafiki i doświadczenia drogi po kolaż, pamięć i codzienność.

Jeden wieczór, dwa wernisaże i dwa artystyczne światy – 18 września w Muzeum Regionalnym im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach warto zarezerwować sobie trochę więcej czasu na sztukę. Wstęp wolny!

Źródło: inf. pras. Muzeum Regionalne w Siedlcach