„Piraci z Karaibów” w ramach cyklu Helios RePlay już od 17 września

– Chcemy przypominać te wyjątkowe tytuły tam, gdzie wybrzmiewają najlepiej – na wielkim ekranie, z najwyższej jakości dźwiękiem. Helios RePlay to okazja, by ponownie spotkać się z filmami, które stały się częścią naszej kultury i które najlepiej ogląda się właśnie tutaj – w kinie Helios. Już czwartek startujemy z pierwszym filmem z jednej z najbardziej znanych trylogii w świecie kinia! – zapowiada Aleksandra Gołoś, kierownik Kina Helios Siedlce.

Autor: Helios Siedlce/ Facebook

17 września 2026 o godz. 18:00 Helios zagra film pt: „Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły".

Kapitan Jack Sparrow (Johnny Depp) przybywa do Port Royal na Karaibach bez statku i załogi. Jego pojawienie się następuje jednak w bardzo niefortunnym momencie, ponieważ późnym wieczorem miasto zostaje zaatakowane przez piracki statek. Piraci porywają córkę gubernatora, Elizabeth, która posiada cenną monetę powiązaną z klątwą, która przemieniła piratów w nieumarłych. Dzielny kowal, zakochany w Elizabeth, sprzymierza się ze Sparrowem, aby ruszyć w pościg za piratami.

Natomiast 24 września 2026 o godz. 18:00 Helios zagra drugą część „Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka".

Kiedy upiorny pirat Davy Jones przybywa, by odebrać krwawy dług, kapitan Jack Sparrow musi znaleźć sposób, by uniknąć swojego przeznaczenia, inaczej jego dusza zostanie potępiona na wieki. Tymczasem przebiegły duch krzyżuje plany ślubne przyjaciół Jacka — Willa Turnera i Elizabeth Swann.

Z kolei 4 października 2026 o godzinie 18:00 Helios zakończy trylogię filmem pt: „Piraci z Karaibów: Na krańcu świata".

Will Turner i Elizabeth Swann łączą siły z kapitanem Barbossą, aby uwolnić Jacka Sparrowa z Krainy Umarłych. Tymczasem załoga upiornego statku „Latający Holender” sieje spustoszenie na siedmiu morzach. Przyjaciele muszą przemierzyć niebezpieczne wody, by stawić czoła chińskiemu piratowi Sao Fengowi, a ostatecznie będą musieli opowiedzieć się po jednej ze stron w bitwie, od której zależą losy całego pirackiego świata.

Więcej informacji w repertuarze kina: https://helios.pl/siedlce/kino-helios/helios-replay