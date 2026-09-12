The Office PL w Siedlcach – długa kolejka do strefy Kropliczanki

Przy Skwerze Leśników Polskich w Siedlcach pojawiło się plenerowe biuro Kropliczanki, do którego ustawiła się bardzo długa kolejka fanów serialu. Mieszkańcy Siedlec i okolic mogli spotkać się również spotkać z aktorami występującymi w serialu i zrobić sobie z nimi zdjęcie. Chętni mogli spróbować swoich sił w Biegu w Kapciach Darka, był również konkurs na sobowtórów Darka oraz Patrycji.

Na siedleckim rolkowisku pojawił się wielki ekran, a na nim wyświetlane były odcinki serialu „The Office PL” w tym dwa premierowe.