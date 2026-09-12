The Office PL w Siedlcach – długa kolejka do strefy Kropliczanki

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-09-12 17:09

Popularni aktorzy pojawili się w sobotę ( 12 września) w Siedlcach. Jedną z atrakcji dni miasta jest strefa popularnego serialu "The Office PL", którego akcję osadzono w Siedlcach. Wśród atrakcji m.in. konkurs sobowtórów.

Przy Skwerze Leśników Polskich w Siedlcach pojawiło się plenerowe biuro Kropliczanki, do którego ustawiła się bardzo długa kolejka fanów serialu. Mieszkańcy Siedlec i okolic mogli spotkać się również spotkać z aktorami występującymi w serialu i zrobić sobie z nimi zdjęcie. Chętni mogli spróbować swoich sił w Biegu w Kapciach Darka, był również konkurs na sobowtórów Darka oraz Patrycji.

Na siedleckim rolkowisku pojawił się wielki ekran, a na nim wyświetlane były odcinki serialu „The Office PL” w tym dwa premierowe.

The Offfice PL w Siedlcach
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