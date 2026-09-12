Siedlce: Pijany 66-latek spowodował kolizję na ul. Kilińskiego

9 września po godzinie 17.00 na ulicy Kilińskiego w Siedlcach doszło do kolizji dwóch pojazdów. Policjanci ustalili, że 66-letni kierujący Suzuki nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu i doprowadził do zderzenia ze Skodą.

- Po otrzymaniu zgłoszenia o kolizji drogowej i podejrzeniu, że jeden z kierujących może być nietrzeźwy, dyżurny siedleckiej policji skierował na miejsce policjantów, którzy ustalili przebieg zdarzenia i sprawdzili stan trzeźwości uczestników zdarzenia. Jak się okazało podejrzenia były słuszne, 66-letni kierujący Suzuki miał aż 2,5 promila alkoholu w organizmie. W związku z powyższym został zatrzymany, a samochód został przekazany wskazanej osobie. Teraz za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości mężczyzna odpowie przed sądem. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności – informuje kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Jazda po alkoholu to nie tylko złamanie prawa. To przede wszystkim ogromne zagrożenie dla wszystkich osób znajdujących się na drodze. Alkohol wpływa na zdolność prawidłowej oceny sytuacji, wydłuża czas reakcji i może powodować problemy z koncentracją oraz koordynacją ruchową. Kierowca pod jego wpływem może nie zauważyć pieszego, nieprawidłowo ocenić odległość od innego pojazdu albo zbyt późno zareagować na niebezpieczną sytuację.